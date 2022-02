Nouvelle fournée de jeux pour GeForce Now cette semaine. Nvidia a vu grand avec l'arrivée sur sa plateforme de cloud gaming de cinq titres dès leur sortie dont le truculent et dynamique Sifu ou encore Diplomacy is not an Option. Mais aussi d'autres jeux qui viennent enrichir un catalogue qui s'étoffe à vue d'œil.

Kung-fu fighting en vue sur tous les supports cette semaine grâce à GeForce Now. Nvidia dévoile la deuxième livraison de février des nouveaux jeux disponibles en cloud gaming sur tous les supports compatibles. Et ce ne sont pas moins de 10 jeux qui sont ajoutés, dont cinq nouveautés dès leur sortie.

Après Dying Light 2 : Stay Human notamment arrivé la semaine passée, c’est Sifu qui vient déjà distribuer des coups. Si vous possédez le jeu de Sloclap en version PC, vous pouvez assouvir votre soif de vengeance partout, à tout moment et quel que soit votre appareil de jeu capable de recevoir GeForce Now (PC, Mac, smartphone, tablette).

Mais Sifu n’est pas le seul à faire ses premiers pas même sur la plateforme de cloud gaming. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood vous met dans la peau de Cahal, un Garou en exil après n’avoir pas su maîtriser sa rage dévastatrice. À vous d’utiliser ses trois formes (humain, loup, bête féroce) pour mettre à mal vos ennemis venus profaner Gaïa.

Si vous êtes plutôt adeptes de jeux de stratégie, tournez-vous vers Diplomacy is Not an Option. Un jeu au nom étonnant qui vous fait incarner un seigneur féodal lassé de sa vie et bien décidé à partir en conquête des terres ennemies. Mais il vous faut aussi gérer votre ville, développer son économie, nouer des alliances ainsi que combattre, sauver votre armée, éviter la misère et la famine. Sacré programme !

Vous pourrez aussi profiter de Not Tonight 2, un jeu qui évoque l’immigration, la crise sociale, les ennuis… tout ce qui peut faire capoter le rêve américain.

À noter également que les contenus additionnels pour Apex Legends (la dernière saison Defiance) et Far Cry 6 (Joseph : Collapse) sont également pris en charge par GeForce Now. Le service va aussi proposer des skins inédits pour Eternal Return.

Dying Light 2 et la collection Life is Strange disponibles

Depuis le début du mois, Dying Light 2 : Stay Human peut donc profiter de toute la puissance de GeForce Now pour faire sa vie. Lancez-vous à l’assaut des zombies et d’un virus qui a ravagé la civilisation dans ce jeu d’action-aventure en mode survival horror. À vous de survivre dans ce très grand monde ouvert qui a perdu tous ses repères afin de sauver aussi ce qu’il reste d’humanité.

Si vous préférez les jeux par épisodes plus posés, toute la saga Life is Strange est désormais disponible au sein du très large catalogue GeForce Now. Après les épisodes 1 et 2 ainsi que le récent Life is Strange True Colors, ce sont les toutes nouvelles versions Life is Strange Remastered et Life is Strange : Before the Storm Remastered, le prequel du premier épisode avec Chloe et Rachel en héroïnes, qui sont ajoutées.

À découvrir aussi Warm Snow, un rogue-like qui se déroule dans un univers type dark fantasy. Là aussi, il faudra incarner un guerrier et tenter d’empêcher la destruction du monde pris dans une bataille sans merci entre plusieurs clans.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en février 2022

Dès le 10 février :

Depuis le 3 février :

Life is Strange Remastered (Nouveauté sur Steam)

Life is Strange: Before the Storm Remastered (Nouveauté sur Steam)

Dying Light 2: Stay Human (Nouveauté sur Steam et Epic Games Store, 4 février)

Warm Snow (Steam)

À venir :

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

