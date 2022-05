Nvidia GeForce RTX 4090 Ti : la nouvelle génération approcherait à grands pas

Une fuite prétend dévoiler le système de refroidissement de la GeForce RTX 4090 Ti. Un événement qui s'est déjà produit auparavant.

Si Nvidia n’a rien annoncé publiquement, les faisceaux convergent en direction de la prochaine génération de cartes graphiques GeForce RTX. Si l’on en croit les rumeurs, les GeForce RTX 4000 seraient des futurs monstres de puissances prévus en 2022. Après plusieurs fuites concernant leurs caractéristiques, c’est désormais à des photographies venues d’Asie que l’on a affaire.

Un nouveau système de refroidissement

Cette fuite a été partagée sur les forums de Chiphell et montrerait le système de refroidissement de la Founder Edition des nouvelles GeForce RTX.

On retrouve le même design général que celui introduit avec les GeForce RTX 3000, avec ce système de double ventilation, un ventilateur pour expirer l’air chaud et un autre pour inspirer l’air frais. On peut tout de même noter quelques différences sur ce nouveau système où le radiateur présente davantage d’ailettes pour dissiper la chaleur.

Toujours d’après cette fuite, le système de refroidissement montré serait celui de la future GeForce RTX 4090 Ti. Au-delà des photographies, la crédibilité de la fuite vient d’une répétition de l’Histoire. En effet, en 2020 déjà, le forum Chiphell avait accueilli les premières photos de la future GeForce RTX 3080, dès le mois de juin, soit plusieurs mois avant sa présentation officielle.

Si on doit croire cette fuite, elle démontre que les GeForce RTX 4000 pourraient débarquer dans les mois à venir. Dès le mois de septembre, si Nvidia garde le même calendrier qu’en 2020, ou encore plus tôt si la firme veut prendre ses concurrents de court.

