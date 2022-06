God of War va disparaitre de Nvidia GeForce Now : voici comment le conserver

Seulement deux mois après son arrivée sur le service, God of War prépare déjà son départ. Heureusement, Nvidia propose une méthode pour conserver l'accès au jeu.

L’arrivée de God of War sur GeForce Now était l’un des événements marquants du service au mois d’avril. On parle là de l’un des gros blockbusters de Sony sur ces dernières années et du premier jeu des PlayStation Studio sur le service de Nvidia.

Malheureusement, Nvidia nous informe que seulement quelques semaines après son arrivée, God of War va quitter officiellement le service GeForce Now.

God of War au centre de l’actu des services de jeu

À partir du 1er juillet, il ne sera plus possible d’accéder au jeu God of War pour les nouveaux joueurs sur GeForce Now. Évidemment, si vous l’avez acheté sur Steam ou Epic Games Store, le jeu reste disponible à l’installation sur votre PC grâce à ces distributeurs. Le calendrier est tout de même très particulier.

God of War est arrivé au mois d’avril sur GeForce Now comme on l’a dit, après un lancement sur PC au mois de janvier 2022. Il arrive ensuite au mois de juin sur le PlayStation Plus Essential. Et voilà désormais qu’il disparait de GeForce Now, alors que l’on attend aussi toujours la suite God of War Ragnarok sur PS5.

Nvidia n’explique pas dans son communiqué les raisons de ce départ. Les jeux qui quittent le service GeForce Now sont plutôt rares aujourd’hui, depuis le grand départ de plusieurs éditeurs en 2020.

Comment conserver l’accès au jeu

La firme nous donne toutefois une astuce pour conserver l’accès au jeu, même ultérieurement à son départ de la bibliothèque GeForce Now.

Dans le cadre du processus d’opt-in de GeForce NOW, certains jeux peuvent continuer à être disponibles pour les membres sur une base héritée. Cela permettra aux membres qui ont commencé à jouer à un jeu au moins une fois sur GeForce NOW de continuer à y jouer, même après que le jeu ait été supprimé pour les utilisateurs qui n’y ont pas joué.

Si vous êtes intéressé par God of War sur GeForce Now, il vous faut donc avoir au moins lancé une fois le jeu avant le 1er juillet pour garder un accès après son départ.

