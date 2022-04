Comme tous les jeudis, Nvidia dévoile les nouveaux jeux qui peuvent être joués depuis sa plateforme de cloud gaming. Après God of War, GeForce Now accueille cette semaine Lost Ark, Dune : Spice Wars ou encore Vampire : The Masquerade - Bloodhunt.

Quel mois d’avril pour GeForce Now ! Après l’arrivée la semaine passée de God of War, l’un des jeux les plus emblématiques de la PS4 et désormais en version PC, le large catalogue de la plateforme de cloud gaming de Nvidia boucle le mois avec 14 nouveaux jeux dont notamment deux nouveautés d’ampleur dès leur sortie et un jeu très plébiscité en ce moment.

Stratégie, fin du monde ou action

Avec déjà quelques millions de joueurs PC à son actif, Lost Ark déporte ses batailles vers de nouveaux supports. Le MMORPG publié par Amazon Games Studios arrive sur GeForce Now pour devenir jouable sur smartphone, tablette ou encore Mac notamment. Le jeu mêle action-RPG et hack’n’slash dans un milieu fantastique où la Grande Guerre oppose démos et humains.

Jeu de stratégie en temps réel 4X, Dune : Spice Wars est développé par Shiro Games, auquel on doit également Northgard, récemment ajouté à GeForce Now. Dans l’univers de Dune, vous devrez mener votre faction au combat afin de prendre le contrôle de la planète Arrakis.

Autre jeu qui avait forte impression à sa présentation, Vampire : The Masquerade – Bloodhunt arrive sur Steam (mais aussi sur PS5) et déjà sur la plateforme. Vous pourrez profiter de ce Battle royal free-to-play n’importe où. A vous de choisir vos pouvoirs surnaturels et vos armes pour venir à bout de vos ennemis et devenir le plus puissant des vampires.

La semaine passée, God of War est donc parti assouvir sa soif de vengeance sur smartphone, tablette, Mac et version web grâce à GeForce Now. Sur Mac, il sera même possible de faire évoluer Kratos et Atreus jusqu’en 1440p ou 1600 p. On pourra aussi en profiter en 120 FPS sur smartphone compatible.

Encore plus de démos gratuites en un clic

La grande nouveauté du mois, c’est aussi l’amélioration de l’expérience des démos avec un accès plus rapide qui permet de les lancer en un clic. On trouve là Terraformers : First Steps on Mars, Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue.

Vous pouvez ainsi tester les jeux sur n’importe quel support avant de les acheter sur PC. Si vous êtes abonnés Prioritaire ou RTX 3080, vous pouvez même profiter du RTX dans Ghostrunner et du DLSS dans Chorus.

Les jeux ajoutés en avril 2022

