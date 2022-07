Nvidia GeForce RTX 4090 : un benchmark l’estimerait 2x plus performante que la RTX 3090

Si cette nouvelle fuite se vérifie, la prochaine génération de cartes graphiques GeForce RTX 4000 devrait battre des records de puissance graphique.

Le lancement des GeForce RTX 4000 approche et chaque jour amène de plus en plus de rumeurs et de fuites. Difficile parfois de faire le tri dans les dires avant le lancement de produits si attendus. La dernière rumeur en date est plutôt sérieuse : elle nous livre une estimation du résultat d’un benchmark clé.

Plus de 19 000 points sur Time Spy Extreme

C’est le compte Twitter kopite7kimi qui l’affirme : la future GeForce RTX 4090 de Nvidia va pouvoir dépasser les 19 000 points sur Time Spy Extreme. Il s’agit de l’un des benchmarks proposés sur 3DMark. Il utilise les capacités de DirectX 12 avec un rendu en 4K plutôt exigeant, mais sans ray tracing. C’est un bon test pour mesurer la capacité d’une carte graphique dans la plupart des jeux. C’est la raison pour laquelle nous testons chaque carte graphique avec ce test, permettant d’avoir un bon aperçu de leur position en termes de puissance.

Comme vous pouvez le constater, si la GeForce RTX 4090 dépasse les 19 000 points, elle marquerait un sacré gap avec la génération précédente qui culminait à 9117 points avec la GeForce RTX 3080 Ti dans nos tests. Même les plus puissantes GeForce RTX 3090 et 3090 Ti ne dépassent pas les 12 000 points sur ce test gourmand. La GeForce RTX 4090 n’en ferait qu’une bouchée avec un score de 19 000 points.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Ce score serait notamment atteint par la capacité de Nvidia à atteindre une fréquence de fonctionnement de plus de 3 GHz, notamment grâce à l’utilisation du procédé de fabrication TSMC 4N. Il faudra attendre la présentation de Nvidia pour vérifier tout cela.

Peut-on croire cette source ?

Évidemment, quand un simple compte Twitter affirme le résultat d’un test, sans même une capture d’écran, il faut prendre les pincettes de rigueur. Si nous avons choisi de relayer cette rumeur, c’est parce que kopite7kimi n’en est pas à son coup d’essai. En 2020, avant la présentation de la GeForce RTX 3090, il affirmait que cette dernière pourrait presque atteindre les 10 000 points sur 3DMark Time Spy Extreme, le même test.

Dans les faits, la RTX 3090 dépasse très légèrement les 10 000 points grâce aux différentes optimisations de Nvidia. Notez aussi qu’il avait fait cette annonce en juillet 2020 avant la présentation de fin d’été de Nvidia. Le calendrier semble se répéter.

