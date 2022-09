GeForce RTX 4080/4090 : vous êtes beaucoup à ne pas vouloir des nouvelles cartes graphiques de Nvidia

Nvidia vient de présenter ses dernières cartes graphiques haut de gamme. Le tarif a surpris beaucoup de monde, mais la puissance est bien là. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la manière dont vous avez reçu ces nouveaux produits dans notre sondage de la semaine.

Après une semaine consacrée aux nouveaux produits d’Apple, cette semaine (celle du 19 septembre), la grande annonce marquante a sans doute été celle des nouvelles Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080. Les nouveaux GPU introduisent une nouvelle architecture intitulée Ada Lovelace.

Fait étonnant, cette année, Nvidia n’a pas présenté de modèle RTX 4070, mais seulement les cartes les plus puissantes donc. Autre petite nouveauté, la RTX 4080 est proposée dans deux variantes, 12 et 16 Go. Nvidia promet une carte deux à quatre fois plus rapides que la RTX 3080 Ti, mais le prix a aussi fortement augmenté si on le compare au lancement des RTX 3080. Il passe en effet de 719 euros à 1099 euros (12 Go) et 1469 euros (16 Go).

De quoi s’interroger sur l’intérêt de changer son matériel cette année, ou de carrément lui préférer des modèles plus anciens comme la RTX 3080 ou une bonne veille RTX 3070.

GeForce RTX 4080/4090 : allez-vous acheter une nouvelle carte graphique de Nvidia ?

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de consacrer notre sondage de la semaine à cette épineuse question.

L’issue du sondage ne laisse que peu de place au doute quant à vos intentions. Pour une majorité d’entre vous, 51,3 % plus précisément, il n’est pas question d’en acheter une, car vous n’en avez tout simplement pas besoin. Dans les commentaires, beaucoup de personnes mentionnent logiquement le prix trop élevé de ces machines.

Par ailleurs, 21,6 % des sondés préfèrent gentiment patienter jusqu’à la sortie des RTX 4070, qui seront logiquement lancés à un prix déjà plus doux. Enfin, 27,1 % des participants souhaitent quand même craquer pour ces deux cartes graphiques.

