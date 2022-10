Les cartes GeForce RTX 30 sont de retour avec un code promo

Devenues rares, les quelques cartes graphiques haut de gamme affichent bien souvent un prix particulièrement élevé. Cela veut-il dire que pour jouer dans d’excellentes conditions, il faut désormais hypothéquer sa maison ? Non puisque Palit lance une série de codes promo sur les cartes Nvidia RTX 30.

Depuis deux ans déjà, le marché des cartes graphiques est fortement touché par une pénurie de composants. Monter une tour gamer est donc devenu difficile, forçant de nombreux joueurs et joueuses à conserver leurs anciennes cartes. Des puces qui peinent parfois à faire tourner les jeux récents dans une qualité graphique optimale.

Cela dit, le constructeur Palit vous donne la possibilité d’améliorer votre configuration graphique sans vous ruiner pour une carte vendue 5 fois son prix sur un site de revente en ligne. Avec le code promo « PALIT », les cartes Palit Nvidia GeForce 3060, 3060 Ti et 3070 Ti baissent de prix de 50 euros chez Cybertek.

La Palit Nvidia GeForce RTX 3060 à 389,99 euros

Sortie en 2021, la Palit GeForce Nvidia 3060 Dual OC LHR reste une excellente carte graphique. Un bon rapport qualité-prix qui vous permet de monter une configuration solide sans se ruiner pour autant.

Basée sur l’architecture Ampère, la Palit GeForce Nvidia 3060 Dual OC LHR fait tourner les jeux en Full HD (1080p) avec succès. Les 12 Go de RAM en GDDR6 assurent une expérience fluide en jeu, que vous soyez au cœur d’une action ou non. La Palit GeForce Nvidia 3060 Dual OC LHR dispose de suffisamment de puissance pour afficher vos jeux en 2K, à condition de faire quelques concessions sur les réglages graphiques.

Enfin, elle embarque deux ventilateurs silencieux, qui assurent une bonne circulation de l’air. La carte ne chauffera pas plus que de raison, évitant ainsi une surchauffe générale de votre ordinateur.

Jusqu’au 30 novembre prochain, la Palit GeForce Nvidia 3060 Dual OC LHR profite d’une réduction de 50 euros chez Cybertek. Son prix tombe donc à 389,99 euros au lieu de 439,99 euros. Pour cela, il vous faudra appliquer le code promo PALIT.

La Palit Nvidia GeForce 3060Ti Dual 8G LHR à 489,99 euros

Version rafraîchie de la 3060, la Palit Nvidia GeForce 3060 Ti Dual 8G LHR est une bonne option pour afficher les jeux dans de bonnes conditions graphiques sur un écran 2K, avec une définition en 1440p et 60 Hz.

Ses deux ventilateurs et sa grille alvéolée permettent un refroidissement efficace, et donc une meilleure endurance lors des longues sessions de jeu. Surtout, le design de la Palit Nvidia GeForce 3060Ti Dual 8G LHR est suffisamment compact pour que la carte se glisse facilement dans votre tour. Son format Dual Slot vous évite de changer de boitier lors de l’amélioration de votre configuration.

Habituellement vendue 539,99 euros chez Cybertek, la Palit Nvidia GeForce 3060Ti Dual 8G LHR affiche désormais un tarif de 489,99 euros. Là encore, il faut utiliser le code promo PALIT lors de la commande.

La Palit Nvidia GeForce 3070 Ti GamingPro 8G LHR à 699,99 euros

De notre sélection, la Palit Nvidia GeForce 3070 Ti GamingPro 8G LHR est clairement la plus puissante. Contrairement à la version classique, cette 3070 Ti s’appuie sur 8 Go de mémoire en GDDR6X et non en GDRR6. Une différence qui permet à la Palit Nvidia GeForce 3070 Ti GamingPro 8G LHR d’être fluide en toutes circonstances.

Vous pouvez donc jouer aux titres les plus récents en QHD (2560 x 1440 pixels) dans des conditions optimales. Celles et ceux disposant d’un moniteur 4K peuvent même faire tourner les jeux compatibles dans cette définition, à condition d’adapter les options graphiques.

Puisqu’on aborde le sujet des graphismes, cette RTX 3070 Ti supporte le ray tracing et la technologie DLSS alimentée par l’IA. Deux fonctions disponibles sur toutes les cartes 30X0 qui garantissent une image aussi belle que fluide. Ici, trois ventilateurs s’occupent de réguler la température afin d’éviter la surchauffe.

Avec le code promo PALIT, Cybertek fait tomber le prix de la Palit Nvidia GeForce 3070 Ti GamingPro 8G LHR à 699,99 euros au lieu de 749,99 euros. L’occasion parfaite de profiter de l’une des rares cartes graphiques disponibles sur le marché sans se ruiner.