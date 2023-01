Cyberpunk 2077, Portal RTX, The Witcher 3 : on a testé les RTX 30 sur les jeux les plus gourmands du moment

Cela vaut-il le coup d’investir dans une carte graphique GeForce RTX de série 30 en 2023 ? Pour le savoir, nous les avons mis à l’épreuve cinq cartes graphiques sur les plus beaux jeux du moment.

Starfield, Diablo IV, Stalker 2… Plus encore que 2022, l’année 2023 s’annonce très riche en termes de gros hits à venir sur PC. Alors, pourquoi ne pas changer de carte graphique. Avec la fin de la crise des composants, les cartes graphiques RTX 30 de Nvidia sont désormais trouvables très facilement… Et à bon prix.

Mais, à l’heure de la sortie des GeForce RTX de série 40, cela vaut-il vraiment le coup de s’intéresser aux RTX 30 ?

Pour répondre rapidement : oui. Ces cartes graphiques représentent aujourd’hui le meilleur moyen de redonner un bon coup de fouet à une configuration vieillissante sans pour autant avoir à opérer de changements matériels drastiques.

Pour 500 euros environ, une RTX 3060 Ti est capable de faire tourner n’importe quel jeu à plus de 60 images par secondes en 2K et bien souvent en activant le ray tracing. Mieux, cette génération de carte ne nécessite pas de changer d’alimentation si vous possédez une carte graphique Nvidia de génération 10 ou 20.

Pour le prouver, nous avons lancé des tests de performances et de consommation énergétique sur cinq cartes graphiques de la série RTX 30, de la RTX 3050 à la RTX 3070 Ti — celles disposant du meilleur rapport performance-prix — en les faisant turbiner sur les jeux les plus gourmands du moment.

Performances : que valent les RTX 30 sur 8 gros jeux du moment ?

Pour véritablement savoir ce que les GeForce RTX de série 30 ont dans le ventre, nous les avons confrontées à huit jeux récents et relativement demandeurs en ressources. Nous expliquons un peu plus bas dans cet article comment nous avons procédé.

Le but : voir si cette génération de carte graphique est capable, en 2023, de proposer une expérience de jeu aussi agréable à l’œil que fluide.

Fortnite

Fortnite est un jeu intéressant dans le cadre de notre démonstration. Il s’agit d’un jeu relativement récent, mis à jour très régulièrement, assez beau (quel que soit le jugement que l’on porte sur sa DA), tournant sous Unreal Engine 5 et surtout, très bien optimisé.

Il s’agit aussi d’un jeu possédant un ray tracing plutôt gourmand, comme le prouvent les données issues du test réalisé avec la GeForce RTX 2070 Super. En 1080p comme en 1440p, le framerate chute assez considérablement lorsque cette option est activée.

Les données obtenues avec les RTX de série 30 sont riches en enseignements quant aux performances brutes de l’architecture Ampere. Sans ray tracing, et avec le DLSS activé, on peut voir que la RTX 2070 Super est surpassée par la RTX 3060 Ti et les modèles supérieurs. La RTX 3070 Ti se démarque particulièrement avec 122 FPS en 1080p et 95 FPS en 1440p.

Autre fait intéressant : le gain de performance notable sur les RTX de série 30 une fois le ray tracing activé. La RTX 3060 fait, à quelques FPS près, jeu égal avec la RTX 2070 Super, tandis que les modèles supérieurs accrochent le cap des 60 images par seconde en 1080p comme en 1440p. De quoi garantir une expérience de jeu fluide, ce qui est loin d’être anodin pour un jeu compétitif en ligne.

Portal with RTX

Certes, Portal va fêter ses 16 ans cette année. Mais, il a eu droit en fin 2022 à une version RTX franchement impressionnante. Une véritable démonstration technique de ce qu’est capable RTX Remix et surtout un parfait exemple pour démontrer l’écart entre les RTX de série 20 et les RTX de série 30.

Que ce soit en 1080p ou en 1440p, la GeForce RTX 2070 Super reste bloquée à 35 FPS avec les détails réglés sur « élevés ». Un chiffre qui est atteint et dépassé dès la RTX 3060, voire presque doublé dans le cas de RTX 3070 Ti qui propose 68 FPS en 1080p et 65 FPS en 1440p.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 va bientôt avoir droit à sa première extension et reste toujours l’un des plus beaux jeux de ces dernières années et l’un des plus gourmands quand le ray tracing est activé. Si le titre de CD Projekt RED tourne très bien sans ray tracing, c’est quand on l’active que les cartes commencent à souffrir.

Que ce soit en Full HD ou en QHD, dès la GeForce RTX 3060 Ti, les 60 images par secondes sont toujours atteintes.

Control

Control a fêté ses deux ans l’année dernière, mais il reste sans conteste l’une des plus belles démonstrations de bon jeu vidéo exploitant parfaitement le ray tracing.

Sur Control, la Geforce RTX 3050 est capable de faire tourner le jeu en Full HD avec le ray tracing activé à plus de 60 images par seconde. En QHD, une GeForce RTX 3070 est capable de dépasser les 90 images par seconde. De quoi jouer très confortablement !

Marvel’s Spiderman Remastered

Marvel’s Spiderman Remastered est un jeu particulièrement bien optimisé par ses développeurs. Sans ray tracing, une simple GeForce RTX 3050 est capable d’assurer plus de 70 images par seconde en QHD ! Pas mal pour une carte qui coûte 200 euros de moins qu’une PS5 !

Quand le ray tracing est activé, une GeForce RTX 3060 approche les 60 images par seconde en QHD. Un excellent rapport performance-prix en somme.

The Witcher 3 Next Gen

The Witcher 3 a eu droit à sa version « next gen » en décembre dernier. Une version qui s’accompagne enfin du support du ray tracing. Une nouveauté graphique qui n’a clairement pas été aussi bien optimisée que sur Marvel’s Spiderman Remastered.

En Full HD comme en QHD, il sera difficile d’atteindre les 60 images par secondes avec le ray tracing activé. Pour y parvenir, il faudra faire quelques concessions sur les taquets des options graphiques.

Warhammer 40 000 : Darktide

Warhammer 40 000 : Darktide est un FPS coopératif aux superbes graphismes. Le jeu tourne à plus de 100 images par secondes en Full HD sur une simple GeForce RTX 3060 sans ray tracing, et à plus de 70 FPS en QHD.

Mais c’est surtout quand on active le ray tracing que le saut de performance est visible entre la génération 20 et la génération de 30 cartes graphiques de Nvidia. Sur les générations 30, vous pouvez sans trop de problèmes atteindre les 60 images par secondes à partir du GeForce RTX 3060 Ti.

Call of Duty : Warzone 2.0

Call of Duty : Warzone 2.0 ne supporte par le ray tracing. Nous nous sommes alors demandé comment se débrouillaient les RTX 30 sur ce jeu assez gourmand. La réponse est simple : dès la RTX 3050, vous êtes assurés de pouvoir faire tourner le jeu à plus de 60 images par seconde, en Full HD et en QHD.

Et dès la GeForce RTX 3060 Ti, vous avez l’assurance de pouvoir faire tourner le jeu à plus de 100 images par seconde. Pas mal !

Les RTX 30 : un véritable bond de performance, surtout avec le Ray-Tracing activé

La première conclusion que l’on peut tirer de ces tests est qu’il est difficile de nier les avantages de l’architecture Ampere en termes de puissance. Chiffres à l’appui, les cartes graphiques RTX de série 30 relèvent haut la main les défis imposés par notre sélection de jeu avec d’excellents rendements en 1080p comme en 1440p.

Ces bons résultats, les RTX de série 30 les doivent en partie à l’utilisation du DLSS 2.0. Cette technologie Nvidia, reposant sur l’IA, a deux objectifs : monter la qualité des visuels en jeu et, surtout, augmenter la fréquence des images affichées. Une manière d’améliorer l’expérience de jeu significativement, sans pour autant avoir besoin de ressources matérielles supplémentaires. Dans les faits, cela permet aussi de compenser la charge causée par l’utilisation du ray tracing sans pour autant avoir besoin de toucher aux autres paramètres graphiques (résolution, qualité des textures, niveau de détail).

Le véritable écart avec la génération précédente se fait toutefois au niveau de la gestion du ray tracing. Sur la plupart des titres de notre sélection, on constate un gain de performance significatif par rapport à la RTX 2070 Super dès la RTX 3060. Un écart qui ne fait que se creuser au fur et à mesure que l’on monte en gamme, jusqu’à la RTX 3070 Ti.

Nous nous sommes d’ailleurs amusés à calculer l’impact de l’activation du ray tracing sur les performances et les résultats sont sans appel. Si en 1080p, les différences sont assez minimes, mais présentes, entre la RTX 2070 Super et les autres cartes de notre sélection, il en va différemment lorsque l’on passe en 1440p. Sur les huit jeux testés en ray tracing, on note une baisse de près de 41 % des performances avec la RTX 2070 Super en 1440p, là où la baisse n’est que de 34 % pour une RTX 3050.

Faut-il changer l’alimentation de son PC quand on change de carte graphique ?

Plutôt que nous intéresser à la consommation pure des différentes cartes graphiques testées, nous avons préféré mesurer leur efficacité énergétique. Comment ? Grâce à un indice qui exprime la relation entre la consommation en watts et le nombre d’images affichées en jeu.

Pour des raisons de lisibilité, et obtenir une échelle probante pour nos graphiques, les chiffres présentés sont à lire comme le nombre de FPS pour 100 watts consommés par la carte graphique testée.

Prenons l’exemple de Control en 1440p :

la GeForce RTX 2070 Super obtient un indice de 48,4 IPS pour 100 Watts consommés ;

la GeForce RTX 3050 obtient un indice de 52,2 ;

la GeForce RTX 3060 Ti obtient un indice de 63 ;

la GeForce RTX 3070 Ti obtient un indice de 51,7.

Au regard de ces chiffres, il est aisé de voir que les RTX de série 30 proposent un meilleur rendement que la RTX 2070 Super, et ce, même sur les modèles les plus modestes comme la RTX 3050. On note toutefois un écart plus faible entre la RTX 2070 Super et la RTX 3070 Ti, pour une raison simple : pour assurer des performances élevées, particulièrement dans des définitions élevées, la RTX 3070 Ti a besoin de plus de Watts que les autres modèles.

Ces résultats, on les retrouve, à divers degrés, sur l’intégralité des jeux testés avec notre protocole. On se retrouve donc avec une dynamique semblable à celle déjà notée dans la partie dédiée aux performances pures. Les GeForce RTX 3060, 3060 Ti et 3070 se démarquent particulièrement dans cet exercice, démontrant la supériorité de l’architecture Ampere en matière de gestion de l’énergie.

Les 8 épreuves de la RTX 30

Afin de savoir si les GeForce RTX de série 30 sont encore pertinentes en 2023, nous avons choisi de mettre à l’épreuve cinq cartes graphiques de la gamme : les GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3070 Ti. Notre but est ici double :

D’un côté, tester les performances. Nous avons cherché à voir, sur des titres un peu gourmands, combien de FPS il est possible d’atteindre dans les définitions d’écran les plus courantes (Full HD et QHD). Pour chaque définition d’écran, nous avons effectué des tests avec et sans ray tracing pour en mesurer l’impact. Une bonne manière de savoir si les RTX de série 30 permettent d’obtenir un affichage aussi beau que fluide.

De l’autre côté, nous avons fait des mesures de consommation énergétique. Cette donnée est assez importante dans la mesure où l’un des avantages annoncés de l’architecture Ampere est d’offrir plus de puissance que la génération précédente, sans pour autant être plus énergivores. Notre but ici est de prouver qu’opter pour une GeForce de série 30 n’impose pas forcément de changer l’alimentation de son PC pour bénéficier d’un boost de performances significatif.

Afin d’obtenir les données nécessaires, nous avons opté pour la simplicité et décidé de confronter notre sélection de cartes graphiques à pas moins de huit jeux. Des titres récents, connus pour leurs superbes graphismes et donc, par extension, un peu gourmands en ressources, et dont voici la liste :

Control ;

Cyberpunk 2077 ;

Fortnite ;

Marvel’s Spider-Man Remastered ;

Portal with RTX ;

The Witcher 3 Next Gen ;

Warhammer 40 000 : Darktide ;

Call of Duty : Warzone 2.0.

Pour la partie test en elle-même, nous avons réalisé quatre séries de mesures sur chacun des huit jeux sélectionnés et pour chacune des cartes graphiques de notre liste :

un test de performance du jeu en définition 1080p avec le DLSS activé ;

un test de performance du jeu en définition 1080p avec le ray tracing et le DLSS activés ;

un test de performance du jeu en définition 1440p avec le DLSS activé ;

un test de performance du jeu en définition 1440p avec le ray tracing et le DLSS activés.

Nous avons d’emblée écarté la 4K pour nous concentrer sur des définitions plus courantes, à savoir le 1080p (Full HD ou 1920 par 1080 pixels) et le 1440p (QHD ou 2560 par 1440 pixels). Nous avons ensuite doublé ces mesures en activant ou non le ray tracing afin de mesurer son impact sur les performances.

Pour plus de cohérence enfin, nous avons sélectionné une carte graphique de référence, en l’occurrence la RTX 3060 Ti. Nous avons ensuite réglé les paramètres graphiques de chaque jeu afin d’obtenir une valeur proche de 60 FPS dans la définition la plus élevée (1440p avec le ray tracing activé). Pour faire bonne mesure enfin, nous avons confronté les RTX de série 30 à l’excellente GeForce RTX 2070 Super pour mesurer les éventuels écarts entre les architectures Turing et Ampere.

Pour information, les tests ont été réalisés sur une configuration de jeu efficace, mais loin d’être extravagante afin de parler au plus grand nombre :

OS : Windows 11 22H2

Windows 11 22H2 Pilotes : Nvidia 528.02

Nvidia 528.02 Processeur : Intel Core i5-12600K

Intel Core i5-12600K Carte mère : MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4

MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 RAM : 2 x 16 Go DDR4 @ 3200 (G.Skill Trident Z)

2 x 16 Go DDR4 @ 3200 (G.Skill Trident Z) Alimentation : BeQuiet! Dark Power 10 – 650 W

BeQuiet! Dark Power 10 – 650 W Stockage 1 : Samsung 980 512 Go (OS)

Samsung 980 512 Go (OS) Stockage 2 : Crucial P3 PLus 4 To (jeux)

Toutes les mesures ont été réalisées avec le logiciel FRAMEVIEW et un module PCAT (qui sert à mesurer la puissance électrique absorbée par la carte graphique).

Quels sont les atouts des GeForce RTX 30 ?

Avec les GeForce RTX de série 30, Nvidia propose une évolution de ses GPU RTX de série 20, notamment grâce à l’utilisation d’une nouvelle architecture pour ses processeurs graphiques, Ampere, en lieu et place de Turing.

Cette nouvelle série de cartes graphiques apporte une amélioration au niveau des cœurs de ray tracing et cœurs Tensor, qui passent respectivement à la seconde et à la troisième génération. Les premiers gèrent le ray tracing et les effets qui lui sont associés, tandis que les seconds se chargent principalement du DLSS en jeu. Dans les deux cas, il est possible de constater des performances et un rendement jusqu’à deux fois élevées que la génération précédente.

Enfin, opter pour une carte RTX, c’est profiter pleinement des technologies développées par Nvidia. Comme Broadcast par exemple, une application dédiée à la diffusion de contenu qui vous permet d’optimiser vos sessions de stream ou vos appels en visio. Comment ? Eh bien en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour supprimer les bruits parasites (réverbérations, frappe sur les touches du clavier) ou en proposant une fonctionnalité poussée de personnalisation de l’arrière-plan.

Autre exemple avec Nvidia Reflex. Cette technologie développée par Nvidia a un but et un seul : optimiser la latence de votre système pour en améliorer les performances. Un atout non négligeable pour les jeux compétitifs ou la rapidité d’exécution fait souvent la différence entre la défaite et la victoire. À l’occasion de nos tests sur Fortnite et Call of Duty : Warzone 2.0, nous avons d’ailleurs pu mesurer l’impact de Reflex sur la latence système et noter un gain de performance significatif, surtout sur les cartes graphiques d’entrée/milieu de gamme comme la RTX 3050.

Enfin, les RTX profitent aussi pleinement de GeForce Experience, un logiciel qui permet de gérer tout ce qui touche à votre carte graphique, en jeu ou hors jeu. En sus de proposer un outil de capture et de diffusion d’image, GeForce Expérience permet aussi d’optimiser vos jeux en quelques clics. En fonction de votre configuration matérielle, le programme est capable de choisir automatiquement les paramètres graphiques les plus adaptés à votre matériel, afin d’obtenir un rendu aussi beau que fluide. Dernier atout de GeForce Exprience : la mise à jour des pilotes Game Ready. Nvidia, qui travaille en étroite collaboration avec les développeurs de jeux, propose très régulièrement des mises à jour pour les pilotes de ses cartes graphiques, qui sont ensuite téléchargés et installés sans que vous n’ayez rien (ou presque) à faire.

GeForce RTX de série 30 : laquelle choisir ?

Au début de cet article, nous nous sommes posé une question simple : à l’heure de la sortie des GeForce RTX de série 40, cela vaut-il vraiment le coup de s’intéresser aux RTX 30 ? Et nos différents tests n’ont fait que confirmer nos soupçons. En 2023, les GeForce RTX de série 30 sont plus que jamais intéressantes si vous souhaitez faire évoluer votre PC de jeu. Si l’on devait résumer :

La GeForce RTX 3050 est faite pour vous si votre budget est serré et que vous ne voulez pas changer votre écran Full HD. C’est un excellent upgrade matériel si vous possédez une GeForce GTX 1060 ou 1660.

La GeForce RTX 3060 est faite pour vous si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez profiter de vos jeux avec du ray tracing en Full HD. Là encore, c’est un bon choix si vous possédez une GeForce GTX 1060 ou 1660.

La GeForce RTX 3060 Ti est sans conteste le meilleur rapport performance-consommation énergétique-prix du moment. C’est une carte qui est capable de faire tourner la très grande majorité des jeux du moment à plus de 100 FPS sans ray tracing (en Full HD ou QHD) et d’assurer du 60 FPS avec ray tracing en Full HD.

La GeForce RTX 3070 est le meilleur upgrade que l’on peut vous conseiller si vous venez d’une RTX 2070 Super. Le bond de performance est probant sans ray tracing et plus que conséquent avec le ray tracing. C’est aujourd’hui une carte parfaite pour jouer en QHD à n’importe que jeu du moment et aux principaux hits de 2023 et 2024.

La Geforce RTX 3070 Ti est enfin pour vous si vous ne voulez faire aucun compromis en jouant en QHD et en ray tracing. Cette carte est tout simplement une assurance de faire tourner n’importe quel jeu confortablement pendant les deux prochaines années.

Si vous possédez une configuration centrée sur un GPU GTX de série 10, le choix est évident, surtout si vous souhaitez profiter des jeux du moment dans les meilleures conditions possibles. Si depuis 2019, ces cartes (à partir de la GTX 1060) ont accès au ray tracing grâce aux pilotes DXR, difficile de rivaliser avec l’expérience proposée par les RTX de série 30. Plus globalement, une RTX de série 30 vous permettra de jouer sans aucun problème en 1080p ou 1440p, pour peu que votre configuration soit un tantinet solide (insérer un CPU un peu vieux, mais qui passe bien).

Si vous êtes actuellement équipé d’un GPU RTX de série 20, la conclusion est peu ou prou la même. Les gains apportés par les GeForce RTX de série 30 sont significatifs à tous les niveaux (puissance pure, performances énergétiques, gestion du ray tracing) et donneront un bon coup de fouet à votre configuration actuelle.

Comme le prouvent nos tests, les RTX de série 30 bénéficient d’une excellente gestion de l’énergie par rapport à leurs performances. C’est l’un des avantages de l’architecture Ampere : une RTX de série 30 consomme quasiment la même chose (à quelques dizaines de Watts près) qu’une RTX de série 20. Concrètement, cela signifie que vous n’êtes pas obligé de changer d’alimentation pour pouvoir vous équiper d’une nouvelle carte graphique.

Et c’est ce point qui nous permet de dégager le dernier argument en faveur des RTX de série 30. Si l’on excepte le prix de la carte graphique en elle-même, mettre à jour votre configuration de jeu ne vous coûtera rien du tout (ou presque). Cette génération de carte fonctionne à merveille sur des configurations qui ont quelques années au compteur, et permet d’accéder aisément au meilleur du jeu vidéo actuel sans avoir à y laisser un rein.