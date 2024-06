Monter un mini PC puissant et gaming ? Nvidia vous facilite la tâche

Comme une fuite l'avait prédit, Nvidia veut faciliter la vie des joueurs qui souhaitent créer des PC de bureau au format très compact.

Aujourd’hui, les consoles de jeux ne sont ni plus ni moins que des PC de jeu compacts, alors pourquoi ne pas créer soi-même une machine du même genre sous Windows ? Depuis plusieurs années, les joueurs tentent l’expérience dans ce que l’on appelle les PC SFF pour Small Form Factor. Une fuite nous avait fait comprendre que Nvidia voulait investir ce domaine. Au Computex 2024, la marque nous a présenté sa stratégie, et heureusement, elle semble avoir fait les bons choix.

Un parcours simplifié

Nvidia n’a pas fait le choix d’une nouvelle norme propriétaire ou d’une grande marque sur laquelle les fabricants devraient s’aligner. Non, il s’agit plutôt d’un cahier des charges et d’un label qui accompagnent le marché du PC SFF. Le but est de proposer une étiquette pour les marques qu’elles pourront accoler sur leurs cartes graphiques et leurs boitiers quand ils sont compatibles avec ces formats ultra compacts.

Puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie ou d’une norme, on trouve même d’ores et déjà des produits répondant au cahier des charges « SFF-Ready Enthusiast GeForce PC ». Par exemple, les GeForce RTX 4070 et 4070 Super en Founder Edition de Nvidia sont compatibles, mais aussi la GeForce 4070 Eagle OC V2 de Gigabyte, ou la GeForce RTX 4070 Ventus 3X de MSI.

Chez Palit et Asus, on trouvera même des GeForce RTX 4080 Super. Comme on peut le voir, il s’agit de cartes graphiques modernes et puissantes qui seront capables de faire tourner la plupart des jeux dans de très bonnes conditions. Pour qu’une carte graphique soit compatible SFF, elle doit mesurer au maximum 304 x 151 x 50 mm.

Côté boitier, Nvidia a déjà validé le Fractal Design Terra ou Ridge, l’Asus ROG Z11, le Corsair 200D ou encore l’InWin A3 et le NZXT H1 V2. Les boitiers compatibles avec le cahier des charges de Nvidia ont un espace dédié à la carte graphique de 312 x 154,5 x 50 mm.

Ces produits sont d’ores et déjà commercialisés et devraient bientôt avoir le droit à une mise en avant de Nvidia. On imagine que la marque va aussi accompagner les futurs produits du genre de façon plus remarquable.