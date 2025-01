Nvidia dévoile le superordinateur qui permet d’améliorer le rendu de vos jeux vidéo avec le DLSS

Peu de temps après le lancement de la génération RTX Blackwell à Las Vegas, Nvidia a dévoilé qu’elle dispose d’un supercalculateur entièrement consacré à l’amélioration continue de sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), et ce depuis six ans.

Brian Catanzaro, vice-président de la recherche en deep learning appliqué chez Nvidia, a levé le voile sur une infrastructure impressionnante lors d’une présentation sur DLSS 4. « Nous avons un supercalculateur massif chez Nvidia, équipé de milliers de nos GPU les plus récents, qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le seul but d’améliorer le DLSS », a-t-il déclaré.

Ce système géant analyse en permanence les défaillances de DLSS dans les jeux. Lorsque le modèle échoue, produisant des effets indésirables comme des images fantômes, des scintillements ou du flou, l’équipe examine en détail ces cas pour comprendre les raisons de ces erreurs. Ces analyses permettent d’enrichir continuellement les ensembles de données d’entraînement avec de nouveaux exemples de situations complexes que le DLSS doit gérer.

Le DLSS est en constante évolution grâce à un supercalculateur géant

Le processus est méticuleux : après chaque mise à jour des données d’entraînement, le modèle est réentraîné puis testé sur des centaines de jeux différents. Cette approche systématique explique les progrès considérables réalisés depuis l’introduction de DLSS il y a six ans, culminant avec la version récente DLSS 4. Cette dernière abandonne les réseaux neuronaux convolutifs au profit d’un nouveau modèle transformeur.

Cette révélation intervient alors que Nvidia a présenté sa nouvelle série RTX 50 Blackwell il y a quelques jours, qui promet des performances de haut vol grâce au DLSS 4. La RTX 5070, proposée à 549 dollars, atteindrait même des performances comparables à celles de la RTX 4090 lorsque le DLSS est activé. Bien sûr, lorsque la technologie est désactivée, la nouvelle carte graphique est bien loin des performances du haut de gamme de la génération précédente.