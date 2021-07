Voici trois GeForce RTX 3080 uniques : encore plus rares que les cartes standards

Envie de vous donner un défi extrêmement difficile ? Acquérir une de ses cartes RTX 3080 créées en édition limitée.

Lors de Bilibili World 2021, un événement dédié à la solution Bilibili qui a lieu à Shanghai, Nvidia a affiché trois cartes graphiques très uniques et conçues par des artistes.

Des éditions limitées qui ne seront jamais en vente

Il s’agit de la GeForce 3080, et non la dernière 3080 Ti. Comme vous pouvez le voir, le design de couleur orange porte l’insigne de l’équipe de l’Overwatch League Chengdu Hunters, tandis que les deux créations de couleur turquoise rendent hommage au jeu de rôle chinois The Legend of Sword and Fairy. Les artistes ont créé ces oeuvres à partir d’un modèle Founders Edition, c’est le modèle créé par Nvidia comme un design référence.

Ce sont donc des éditions extrêmement limitées d’une carte qui est elle-même quasi-introuvable sur le marché. Les rares stocks, en France, partent en quelques minutes sur LDLC quand il y a un réassort. Pour rappel, cette carte possède un design spécial avec un double ventilateur, il y un ventilateur de chaque côté de la carte. Nvidia utilise ici un système push-pull, le ventilateur inférieur tire de l’air dans la carte, puis l’air chaud est évacué du côté opposé à proximité du sytème de refroidissement du processeur graphique et du ventilateur du boîtier arrière.

Nvidia a l’habitude de co-créer des éditions uniques de ses cartes. On se souvent, en février 2020, une GeForce RTX 2080 Ti au design du jeu Cyberpunk 2077. Ce même jeu qui a été ensuite retardé et qui est finalement sorti le 17 septembre 2020, soit en même temps que l’annonce de la RTX 3080.