Facebook Messenger arrive sur le casque Oculus Quest

Avec la dernière mise à jour en cours de déploiement, il est désormais possible d’utiliser Facebook Messenger avec son casque de réalité virtuelle Oculus Quest. Et ce, même si vos interlocuteurs sont bien ancrés dans le réel, derrière leur smartphone ou leur PC.

Être dans le virtuel sans jamais être vraiment coupé du réel. Avec le casque Oculus Quest, c’est devenu facile. Débarrassé de son câble, il permet une liberté de mouvement. Ses capteurs disséminés tout autour de l’appareil permettent, quand nécessaire, de reprendre pied dans la réalité.

Et à l’intérieur du casque de réalité virtuelle, il est désormais possible de rester en contact avec le monde extérieur. Enfin, d’une certaine manière…

Oculus toujours plus dans le giron de Facebook

Sur son blog, Oculus a annoncé le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour les Oculus Quest et le tout dernier Oculus Quest 2. Celle-ci ajoute notamment l’arrivée de Facebook Messenger parmi les services disponibles.

Propriété de Facebook, dont elle accole à présent le nom au sein, l’entreprise signe ainsi un peu plus son ancrage dans la maison, après avoir contraint ses nouveaux utilisateurs à avoir un compte sur la plateforme pour plonger dans la réalité virtuelle casque sur la tête. Liste de contacts automatiquement ajoutée, événements Facebook et vidéos Facebook Watch intégrés et désormais la messagerie, la prise de contrôle — après avoir phagocyté le nom du grand rendez-vous Oculus annuel — devient, elle, bien réelle.

« Nous croyons en la capacité de la réalité virtuelle à rassembler les gens, en particulier ces jours-ci, et nous créons donc les outils pour rendre ces expériences plus fluides et plus accessibles », explique Oculus qui souligne qu’il sera ainsi possible de discuter avec les contacts de sa liste, même s’ils ne disposent pas de casque Oculus Quest.

Discuter avec ses amis même s’ils n’ont pas de casque

Casque sur la tête, il suffira d’ouvrir l’app, d’écrire des messages à l’aide du clavier embarqué dans l’interface Oculus, avec des phrases pré-écrites ou en utilisant la fonction vocale de retranscription. Il sera même possible de créer une Oculus Party pour jouer tous ensemble.

La firme précise que, si vos paramètres de confidentialité entre vos comptes Messenger et Oculus ne sont pas les mêmes, cela n’aura pas d’incidence ni ne modifiera l’un ou l’autre. Votre pseudo sur Oculus Chats restera le même et vos amis Oculus n’accéderont pas pour autant à votre profil Facebook.

À noter que si vous faites partie des « anciens » et que vous pouvez encore utiliser votre compte Oculus, avant qu’il ne soit plus autorisé, vous ne pourrez cependant pas profiter de Facebook Messenger en VR. Il faut pour cela avoir connecté son compte Facebook (CQFD).