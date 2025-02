Plus robuste et plus stable : OM System met à jour son téléobjectif zoom, idéal pour l’animalier

Le M.Zuiko 100-400mm F5.0-6.3 IS d’OM System subi un (léger) rajeunissement. Le principal apport de sa nouvelle version concerne la stabilisation, qui a été considérablement améliorée.

OM System met à jour son M.Zuiko 100‑400mm F5.0-6.3 IS // Source : OM System

En voilà une grosse journée pour OM System. L’héritier d’Olympus vient de dévoiler plusieurs nouveautés, dont l’OM-3, son nouveau boîtier milieu de gamme, ainsi que de nouvelles déclinaisons de ses objectifs à focale fixe M.Zuiko Digital de 17 mm et 25 mm. Et comme jamais deux sans trois, la marque présente également une mise à jour de son téléobjectif 100-400 mm (équivalent 200-800 mm en 35 mm) F5.0-6.3 IS.

Cette version « Mark II » conserve l’essentiel de la formule optique originale, avec une amélioration notable : la lentille frontale bénéficie désormais d’un traitement à base de fluor, renforçant sa résistance à l’eau.

Le M.Zuiko 100‑400mm F5.0-6.3 IS II est pensé pour mieux résister à l’eau // Source : OM System

Si l’indice de protection demeure inchangé (IPX1), cet ajout promet une meilleure résistance aux projections d’eau. Une transformation particulièrement pertinente pour un objectif avant tout destiné aux prises de vues en extérieur.

La stabilisation, l’atout maître de cette nouvelle version

Le M.Zuiko 100‑400mm F5.0-6.3 IS II se distingue surtout côté stabilisation. OM System exploite ici pleinement sa technologie Sync IS, permettant à l’objectif de coordonner son système de stabilisation avec celui du boîtier. Résultat, les performances s’en trouvent considérablement améliorées : la stabilisation passe de 3 vitesses sur le modèle précédent à 7 vitesses à 100 mm, et 5,5 vitesses à 400 mm.

Le constructeur a également revu la conception du collier de pied, destiné à la fixation sur trépied. Cette nouvelle mouture permet désormais de retirer ce collier, même lorsque l’objectif est monté sur le boîtier. Une flexibilité jusqu’alors impossible.

Côté poids, si l’objectif nu accuse une très légère hausse de 5 g par rapport à son prédécesseur, OM System est parvenu à alléger de 25 g la configuration avec collier de pied, pour un total de 1,3 kg. Un gain modeste, mais appréciable lors des longues sessions de prise de vue.

Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour mettre la main sur le M.Zuiko 100-400 mm F5.0-6.3 IS « Mark II », puisqu’il sera commercialisé dès ce mois de février. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site du fabricant, au prix de 1 499 euros. Rappelons que l’objectif, en monture micro 4/3, est également compatible avec les appareils Panasonic Lumix de la gamme G.