Fujifilm annonce un méga téléobjectif APS-C, équivalent 760 mm, comme un zoom x30 sur smartphone

Le japonais Fujifilm a annoncé un nouveau téléobjectif APS-C de 500 mm : le Fujinon XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR. Attendu en toute fin d’année, ce nouveau zoom s’avère particulièrement prometteur.

Voici le XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR… un monstre // Source : Fujifilm

En parallèle de l’alléchant XF 16-55 mm F2.8 R LM WR II, Fujifilm a annoncé cette semaine un nouveau téléobjectif : le XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR. Attendu en décembre à 3399 euros dollars, ce nouveau super zoom au format APS-C propose un équivalent 762 mm sur monture X.

Particulièrement adapté à la photographie animalière, cet objectif complète avantageusement la gamme de focales fixes XXL proposés chez Fuji… car jusqu’à l’annonce de ce nouveau 500 mm, il fallait se contenter d’un simple 200 mm f/2, souligne DPReview. Et pour cause, s’il existe bien un zoom XF 150-600 mm chez Fujifilm, proposé à environ 2000 euros sous nos latitudes, ce dernier ne dispose pas de la même ouverture. Il se limite à une variable allant de f/5.6 à f/8.

Un téléobjectif XXL relativement lumineux… et (un peu) moins lourd qu’on pourrait le penser

Avec son ouverture constante à f/5.6, le XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR offre donc plus de luminosité et devrait par conséquent accoucher de photos plus détaillées et moins floues. Et s’il n’est pas vraiment léger (1335 grammes, tout de même), ce dernier s’avère 270 grammes moins lourd que son cousin le XF 150-600 mm, ce qui est toujours bon à prendre.

Côté construction, Fujifilm s’en tient d’ailleurs peu ou prou à ce qu’il propose déjà sur son GF 500mm F5.6, en moyen format. La principale différence de construction entre les deux optiques étant, bien sûr, leur monture.

On y retrouve donc 21 éléments organisés en 14 groupes, dont 2 lentilles super ED et 5 lentilles ED. Le XF 500mm F5.6 R LM OIS WR dispose par ailleurs d’un système de stabilisation optique évalué à 5,5 stops, ainsi qu’une tropicalisation rendue possible par la présence de 20 joints d’étanchéité, mais aussi d’un revêtement appliqué à l’élément avant, permettant d’empêcher l’eau et la saleté de pénétrer dans l’objectif. Ce dernier est enfin compatible avec les filtres de 95 mm.

Encore plus de zoom ? C’est possible.

L’objectif est par ailleurs doté de moteurs de mise au point linéaires, ainsi que d’un limiteur de mise au point, pour éviter le focus sur des sujets trop proches, à moins de 5 mètres. Toutefois, quand l’optique est utilisée avec l’ensemble de sa plage de mise au point, la distance minimale est alors de 2,75 m.

Fujifilm attire par ailleurs notre attention sur le fait que ce nouveau XF 500mm F5.6 R LM OIS WR est compatible avec le téléconvertisseur 1,4x de Fujifilm. L’ouverture est alors réduite à f/8, mais l’on passe par contre à une longueur focale impressionnante, équivalent à pas moins de 1067 mm. De quoi saisir des sujets particulièrement distants. Et si ça ne vous suffit toujours pas : passer sur le téléconvertisseur 2x de la marque (oui, c’est également faisable) permet alors d’obtenir une portée équivalente à 1524 mm, à f11. On vous avait prévenus… vous n’avez pas fini de zoomer.