Le OnePlus Nord 2 passe à Android 12 en version stable et profite d’OxygenOS 12

OnePlus déploie enfin une version stable d'OxygenOS 12 sur le Nord 2, de quoi profiter d'Android 12 et de toutes ses nouveautés. L'occasion aussi de repenser l'interface utilisateur et de venir compléter un OxygenOS déjà excellent.

Le OnePlus Nord 2 n’a pas un an qu’il reçoit une grosse mise à jour et change de version d’Android, passant de la onzième itération à la douzième. Ce smartphone de milieu de gamme profite donc d’une mise à jour de son interface en passant à OxygenOS 12.

Fini les betas, bonjour la version stable

Il y a environ un mois, nous voyions une première arrivée d’Android 12 sur ce smartphone, avec le déploiement de la première beta du système d’exploitation. La semaine dernière, c’est une seconde beta qui avait été mise en ligne pour les utilisateurs. Mais OnePlus passe rapidement à l’étape suivante en commençant à déployer une première version stable d’OxygenOS 12 pour son Nord 2.

Bien que ce soit une version stable, elle est encore jeune et il est possible que vous rencontriez des bugs si vous téléchargez OxygenOS 12. À ce jour, aucun bug n’a cependant été listé officiellement par OnePlus.

Le déploiement de cette nouvelle version d’Android est échelonné, c’est-à-dire que OnePlus ne la lance qu’auprès un certain nombre d’utilisateurs en Inde. Mais heureusement pour vous, la mise à jour sera disponible plus largement dans quelques jours. Si vous êtes pressés, vous pouvez télécharger le package de la mise à jour manuellement et l’installer via ce lien direct.

Une interface utilisateur repensée

Comme le constate XDA Developers, « le premier changement évident dans la mise à jour est l’interface utilisateur repensée ». Parmi les nouveautés, on trouve notamment une fonction Work Life Balance qui permet de passer du mode « travail » au mode « vie ». Le mode sombre se complète avec désormais trois niveaux réglables, l’étagère d’applications devient plus personnalisable, tout comme la fonctionnalité always-on-display.

