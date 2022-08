La charge 150 W du OnePlus 10T pourrait réserver quelques surprises

La charge du OnePlus 10T pourrait ne pas fonctionner pareillement pour tous les consommateurs. La technologie de recharge de OnePlus pourrait ne pas atteindre son potentiel maximal à certains endroits où la tension nécessaire dans certaines prises n'est pas au rendez-vous.

Il y a parfois des secrets qu’il vaut mieux garder pour soi. C’est en tout cas ce que vient d’apprendre OnePlus qui a pris pour habitude de révéler certaines informations à propos de ses produits à venir. Une façon d’anticiper des fuites potentielles et de conserver l’intérêt des utilisateurs jusqu’au lancement. Attendu pour le 3 août prochain, le OnePlus 10T, son prochain smartphone proposera une charge de 150 W.

Une charge à 150 W, mais pas pour tout le monde

Le hic, c’est que le nouveau chargeur censé amener OnePlus vers de nouveaux sommets de vitesse avec un passage de 0 à 100 % en seulement 19 minutes ne fonctionnerait qu’avec des prises de 220 V ou plus. Cela signifie que les consommateurs européens ou indiens pourront pleinement en profiter, mais que dans certaines régions, notamment aux États-Unis où les prises de courant sont principalement limitées à 110-120 V, la vitesse de charge sera quant à elle limitée à 125 W.

Même si cela reste encore extrêmement rapide, il peut être frustrant de faire face à une telle limitation, surtout quand celle-ci ne provient pas du matériel en lui-même — et qu’il n’existe pas tellement de moyens de la contourner, si ce n’est en déménageant. Si vous êtes amené à voyager dans de telles contrées, sachez donc que vous serez « limité » à cette vitesse de recharge sans pouvoir atteindre le maximum de ses capacités.

Quelle que soit la région où vous l’achèterez, le OnePlus 10T sera fourni avec le même chargeur et le même câble d’alimentation pour profiter de ce que la marque appelle la charge SUPERVOOC Endurance Edition.

Quelle longévité pour un smartphone aussi rapide en charge ?

On peut se poser la question de la longévité de l’appareil avec de telles vitesses de charge. La marque annonce que la batterie du smartphone conservera 80 % de sa capacité totale après 1600 cycles de recharge, ce qui équivaut à plus de quatre ans d’utilisation si l’on recharge quotidiennement son téléphone. Cela est rendu possible grâce aux capteurs de OnePlus qui permet de surveiller la chaleur et la tension du téléphone pendant les 10 derniers pour cent où la batterie va être rechargée de manière plus efficace et précise.

Le smartphone est également doté d’un chiffrement 128 bits pour ne permettre qu’aux accessoires officiels de la marque d’atteindre la vitesse de 150 W pour s’assurer que vous utilisez un matériel sécurisé et conçu pour ces vitesses.

