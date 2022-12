Marre d’attendre le OnePlus 11 ? Voici tout ce qu’il y a dans sa boite

Le OnePlus 11 s'apprête à être montré au monde 4 janvier prochain. C'est trop loin pour Evan Blass qui révèle absolument tout sur ce téléphone avant l'heure.

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur une surprise qui vous était adressée, et plutôt que de poliment faire mine que vous n’aviez rien vu, vous avez choisi de gâcher la surprise sans vergogne pour votre bon plaisir ? À quelques jours du lancement du OnePlus 11, programmé pour le 4 janvier, un énorme leak signé par Evan Blass donne cette impression.

Le smartphone de OnePlus se révèle donc sous toutes ses coutures et plus encore, puisqu’on découvre au passage le contenu complet de la boîte. Bonne nouvelle, le chargeur de 100 W devrait continuer d’être inclus dans la boîte. On voit également une coque en silicone percée d’un énorme trou rond pour le bloc photo, ainsi que le fameux câble rouge signature et les stickers.

Un smartphone assurément haut de gamme

Le leaker a de plus publié une liste complète des capacités du téléphone. Il est en conséquence attendu avec un Snapdragon 8 Gen 2, un capteur principal de 50 mégapixels (IMX890), un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels, auxquels s’ajoute un capteur selfie de 16 mégapixels.

Comptez par ailleurs 5000 mAh de batterie, un écran Oled de 6,7 pouces en 120 Hz avec définition de 3216 par 1440 pixels, le tout pour un poids de 205 g. On note également la présence du fameux alert slider que OnePlus garde sur ses séries les plus haut de gamme ainsi que ColorOS 13 en guise d’interface. Pour rappel, en France, OxygenOS 13 reste l’interface privilégiée du constructeur.

Côté protection, OnePlus a fait quelques efforts également et propose une certification IP54 ainsi qu’un verre Corning Gorilla Glass.

