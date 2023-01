Le OnePlus 11 n’a plus aucun secret : on a de vraies images du flagship

Alors que OnePlus va dévoiler le OnePlus 11 demain en Chine et le 7 février pour le reste du monde, ce smartphone n'a vraiment plus aucun secret pour nous : des photos ont fuité, révélant quelques éléments de design supplémentaires.

Le OnePlus 11 se fait attendre et nous sera présenté ce 7 février pour le monde entier. Mais la Chine n’a qu’à attendre demain pour tout découvrir du prochain flagship de la marque. De vraies images du dernier smartphone de OnePlus ont fuité, grâce à un utilisateur du réseau social chinois Weibo, nommé « Bruce avec un masque » (une référence à Batman).

De nouvelles images du OnePlus 11

Si l’on avait déjà eu des aperçus des OnePlus 11 et 11 Pro à travers des visuels officiels publiés par le fabricant, ces images montrent le smartphone haut de gamme sous tous les angles. Selon Android Authority, les photos « semblent avoir été prises dans un magasin de revente ».

Source : « Bruce avec un masque » via Weibo Source : « Bruce avec un masque » via Weibo Source : « Bruce avec un masque » via Weibo

On se rend alors compte que sa face arrière est complètement brillante (quid des traces de doigt ?) et n’est pas forcément noire, puisqu’on a aussi une couleur turquoise sur un modèle affiché. De l’autre côté, on se rend compte que le capteur photo selfie est situé en poinçon en haut à gauche de l’écran. OnePlus avait confirmé le retour de l’Alert Slider et il est bien présent sur le modèle affiché.

D’ailleurs, le leaker Evan Blass a publié quelques jours auparavant le contenu de la boîte du smartphone. On trouverait le chargeur fourni, les stickers, le fameux câble de recharge rouge, ainsi qu’une coque de protection en silicone.

Ce que l’on sait du OnePlus 11

La plus grande nouveauté, c’est que le OnePlus 11 dispose du tout dernier SoC de Qualcomm réservé aux smartphones haut de gamme : le Snapdragon 8+ Gen 2. Pour compléter la fiche technique, on aurait droit à un écran de 6,7 pouces Amoled et QHD+, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Sur la partie photo, trois modules photos seraient présents : de 50, 48 et 32 Mpx. Quant au capteur frontal, il serait de 16 Mpx. Enfin, sur la batterie, on aurait droit à une capacité de 5000 mAh pouvant être rechargée à 100 W.

