Malgré les procès en Europe, OnePlus prépare le lancement du Nord 3

L'avenir de OnePlus en France demeure incertain, cependant, il est indubitable que la marque se prépare à lancer son nouveau modèle, le OnePlus Nord 3. Jetez un œil à ces visuels.

Malgré les incertitudes entourant la distribution des produits OnePlus en France en raison des contentieux relatifs aux brevets avec Nokia, la marque de smartphones continue son relatif développement.

On devrait donc bientôt découvrir le OnePlus Nord 3. Le site WinFuture, reconnu pour ses fuites précises, dont son journaliste Roland Quandt, a mis en ligne des visuels du produit.

Un look relativement classique

Comme de coutume avec OnePlus, le Nord 3 est équipé d’un slider d’alerte situé au-dessus du bouton d’alimentation, sur le côté droit du téléphone. Le dos du smartphone présente trois capteurs de caméra et deux LED pour le flash, un agencement désormais très courant. Sur la face inférieure, nous retrouvons un haut-parleur, un port USB-C, et un emplacement pour cartes SIM. La caméra frontale est discrètement intégrée dans un petit trou dans l’écran, offrant un look quasi sans bordure.

Le OnePlus Nord 3, déjà disponible sur le marché chinois sous le nom de Ace 2V, permet de tirer des conclusions sur les caractéristiques matérielles attendues pour le modèle international. Le smartphone devrait ainsi être doté d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2 772 x 1 240 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hertz.

En ce qui concerne le processeur, comme pour son prédécesseur le Nord 2, le cœur du OnePlus Nord 3 devrait être un SoC octa-core de MediaTek. Cependant, cette fois-ci, on attend le puissant Dimensity 9000, fabriqué par TSMC en utilisant le procédé 4 nm. Ce dernier comporte un cœur Cortex-X2 pouvant atteindre une fréquence d’horloge allant jusqu’à 3,05 GHz, soutenu par trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. L’ensemble est complété par jusqu’à 16 Go de RAM et un GPU Mali-G710.

Le smartphone devrait également être équipé d’un modem 5G, et offrir jusqu’à 256 Go de mémoire flash interne. La batterie, quant à elle, aurait une capacité à 5 000 mAh par rapport à son prédécesseur, et peut être rechargée avec la technologie de charge rapide SuperVOOC via USB-C jusqu’à 80 watts, assurant une charge rapide. Le OnePlus Nord 3 serait également équipé d’un capteur de 50 mégapixels pour l’appareil photo principal, complété par un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif grand angle et un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue macro. Quant au système d’exploitation, il devrait être livré avec Android 13.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.