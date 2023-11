Le OnePlus 12 pourrait envoyer du bois

Une nouvelle rumeur autour du OnePlus 12 évoque la possibilité que le smartphone propose une finition « bois ». Cela rappellera de bons souvenirs aux fans de la première heure.

Deux plaques de verre maintenues ensemble par un cadre en métal. C’est ainsi que l’on pourrait résumer le design de la majorité des smartphones aujourd’hui. Après plusieurs années d’évolution, le marché est devenu mature et les produits se ressemblent beaucoup les uns et les autres. Pourtant, il arrive que certains constructeurs tentent de se démarquer d’une manière ou d’une autre, et ce pourrait bien être le cas pour le OnePlus 12.

Un dos en bois

Le célèbre leaker Digital Chat Station a publié sur Weibo un message affirmant que le OnePlus 12 possèderait une coque en bois. L’information est accompagnée d’une photo montrant le dos d’un téléphone avec un effet boisé et le logo de la marque. Impossible de dire cependant s’il s’agit de vrai bois ou d’une imitation dans un autre matériau.

Bien qu’originale, cette idée est loin d’être improbable. Les fans de la première heure de OnePlus se souviennent certainement que ses premiers smartphones avaient droit à des coques effet bois.

À une époque, Motorola s’était également aventuré sur ce terrain avec son Moto X, puis avec son portail de personnalisation Moto Maker.

Réponse bientôt

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour en apprendre plus sur ce téléphone. La marque prévoit un évènement spécial le 4 décembre en Chine pour ses 10 ans. Quel plus beau cadeau que de sortir un téléphone avec une coque rendant hommage à son tout premier smartphone ?

En Europe, il faut plutôt s’attendre à un lancement début 2024. Il serait alors en compétition directe avec le Xiaomi 14 et le Galaxy S24.