Le OnePlus 12 est imminent et sera accompagné de la OnePlus Watch 2

OnePlus tiendra un évènement pour les 10 ans de la marque le 4 décembre. Ce sera l'occasion pour le constructeur de dévoiler son OnePlus 12 ainsi que sa nouvelle montre connectée OnePlus Watch 2.

OnePlus accélère le pas. Alors que le OnePlus 11 a été annoncé début janvier, le constructeur chinois s’apprête à dévoiler son successeur, le OnePlus 12, dès le mois prochain.

Comme le rapporte le site GSM Arena, OnePlus a publié sur le réseau social chinois Weibo un visuel invitant les clients de la marque à assister à un événement pour les 10 ans de OnePlus le 4 décembre prochain à 19 heures, heure de Pékin.

Sur l’image, on peut voir Pete Lau, l’un des deux cofondateurs de OnePlus, désormais en charge de l’entité Oplus avec Oppo et Realme, se tenant sur un cadran. De quoi suggérer que l’événement sera également l’occasion pour OnePlus de dévoiler sa deuxième montre connectée, deux ans et demi après la sortie de la première OnePlus Watch.

Il faut dire que, ces dernières semaines, plusieurs rumeurs évoquaient l’existence d’une OnePlus Watch 2, avec notamment des caractéristiques et des visuels publiés début novembre par le leaker français OnLeaks et le site indien MySmartPrice.

Le visuel ne mentionne pas explicitement le OnePlus 12. Néanmoins, le smartphone a largement fait parler de lui ces derniers mois avec de nombreuses fuites. On sait par ailleurs qu’il sera équipé de la toute dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, annoncé en octobre dernier. Qualcomm a par ailleurs avancé son calendrier habituel afin de permettre à ses partenaires de dévoiler leurs smartphones un peu plus tôt dans le calendrier.

Un smartphone haut de gamme avec quatre appareils photo

Du côté des caractéristiques, le OnePlus 12 devrait être doté de quatre appareils photo au dos : un module principal de 1 pouce pour une définition de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle et deux téléobjectifs pour davantage de polyvalence. Pour l’écran, on retrouverait une définition QHD+ pour une diagonale de 6,7 pouces.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le OnePlus 12 et la OnePlus Watch 2. La conférence du constructeur se tiendra le 4 décembre. Surtout, le smartphone devrait d’abord être lancé en Chine avant une commercialisation française dans les semaines, voire les mois suivants.