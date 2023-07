OnePlus 12 : la fiche technique et le Snapdragon 8 Gen 3 se précisent

La fiche technique du OnePlus 12 est en fuite. Si l'on en croit le « leaker » OnLeaks, le nouveau flagship de OnePlus serait équipé du prochain SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

La semaine dernière, les premiers visuels du design de ce qui serait le OnePlus 12 sont apparus. Ils avaient été publiés par le leaker OnLeaks qui revient ce jour pour montrer les spécifications techniques du prochain smartphone haut de gamme de OnePlus qu’il dit connaître, en collaboration avec SmartPrix.

Un OnePlus 12 avec un écran qu’on commence à connaître

Ce prochain smartphone OnePlus ne surprendrait pas au niveau de son écran. Il s’agirait d’une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition « 2K » ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz maximum. Des caractéristiques techniques également indiquées dans une autre fuite. À ce propos, la dalle serait LTPO, c’est-à-dire qu’elle serait capable d’adapter ce taux de rafraîchissement en fonction de l’usage du smartphone pour économiser un peu de batterie.

Au niveau du système d’exploitation, on trouverait en toute logique Android 14 avec la nouvelle interface de OnePlus, OxygenOS 14. SmartPrix décrit l’interface comme « transparente et conviviale. » Le capteur d’empreintes digitales serait situé sous l’écran et l’Alert Slider serait encore une fois de la partie. Cet élément est très attendu et apprécié des fans de la marque et n’est pas présent sur toutes les gammes de la marque, ce qui en fait un élément distinctif.

Le Snapdragon 8 Gen 3 ferait son apparition sur ce modèle

Autre élément important que confirme OnLeaks : la présence prochain SoC de Qualcomm dédié au haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 3. Une puce qui serait dévoilée cet automne pour apparaître sur certains modèles à partir de la fin d’année.

C’est d’ailleurs ce qu’indique OnLeaks : selon le leaker, le OnePlus 12 serait présenté « plus tard dans l’année » en Chine. Quant au marché européen, on peut penser que le OnePlus 12 y fera son apparition aux environs du prochain MWC à Barcelone. Cela bien que la présence de OnePlus en France se fasse de plus en plus rare : la maison mère qu’il partage avec Oppo et Realme semble quitter le marché français, probablement en partie à cause de problèmes judiciaires liés à des brevets.

Pour continuer sur la partie hardware du smartphone, on trouverait 16 Go de RAM en LPDDR5X et une version avec 256 Go de stockage en UFS 4.0. Dans une autre fuite survenue il y a quelques jours, on apprenait que le OnePlus 12 serait vendu dans une version avec 24 Go de RAM. Pour alimenter tout ça, le OnePlus 12 disposerait d’une batterie de 5400 mAh. Elle pourrait être rechargée à une puissance maximale de 100 W, ce qui promet des vitesses de recharge importantes. La charge sans fil ne serait pas en reste puisqu’elle serait d’une puissance maximale de 50 W.

Un OnePlus 12 attendu au tournant sur la photo

Bien qu’en face du OnePlus 11 on trouvait l’excellent Samsung Galaxy S23, il restait très bon. Son successeur, le OnePlus 12 sera notamment attendu sur la photo. Pour cela, on aurait droit à un capteur photo principal de 50 Mpx (là aussi, une autre fuite vient corréler les dires d’OnLeaks), couplé à un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’à un téléobjectif de 64 Mpx. Ce dernier proposerait un zoom optique jusqu’à x3.

Le tout serait développé en partenariat avec Hasselblad, comme c’est le cas depuis plusieurs années sur le haut de gamme de la marque. De l’autre côté, on trouverait un capteur frontal de 32 Mpx.

