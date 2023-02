Le Snapdragon 8 Gen 3 fait déjà parler de lui au MWC 2023

Au Mobile World Congress, Qualcomm lâche déjà l'idée d'un Snapdragon 8 Gen 3, nourrissant la rumeur d'une arrivée très tôt de la prochaine puce haut de gamme.

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train autour de l’idée d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 qui arriverait plus tôt que prévu pour succéder au Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus 11, Xiaomi 13 ou Galaxy S23 Ultra.

Dans l’idée, Qualcomm pourrait même se passer de l’attendue Snapdragon 8+ Gen 2 pour la fin d’année et directement lancer sa 3e génération de puce Snapdragon 8.

Snapdragon Satellite pour 8 Gen 2 et Gen 3

Lors d’une table ronde dédiée à la technologie Snapdragon Satellite, beaucoup plus intéressante sur le papier que la technologie d’Apple, un représentant de Qualcomm a évoqué le Snapdragon 8 Gen 3 à plusieurs reprises. L’idée étant que la technologie sera d’abord proposée sur des smartphones premium équipés des Snapdragon 8 Gen 2 et Gen 3 avant de se généraliser à des produits plus accessibles.

Si l’on suit le raisonnement de Qualcomm, cela laisse bien entendre que le Snapdragon 8 Gen 2+ ne verrait jamais le jour, au profit d’un passage plus rapide à la Gen 3. Si cela se vérifiait, la firme pourrait présenter cette nouvelle puce dès la rentrée pour équiper les smartphones premium de fin d’année. Une façon pour Qualcomm de continuer à monter en performance au moment de l’arrivée de l’iPhone 15.

Qualcomm a promis un début de commercialisation des premiers smartphones Snapdragon Satellite pour le mois de septembre. On peut donc s’attendre à une fin d’année en fanfare avec un gain de performance pour les smartphones, mais aussi des fonctionnalités très attrayantes. Compte tenu de la nouvelle proximité entre Samsung et Qualcomm, les Galaxy Z Fold et Flip de prochaine génération pourraient-ils sauter le pas ? Il est beaucoup trop tôt pour l’affirmer.

Notre journaliste Cassim Ketfi est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).