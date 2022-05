Samsung annonce l’UFS 4.0 pour du stockage très énervé sur smartphones

Samsung a annoncé cette semaine avoir finalisé le développement du nouveau standard UFS 4.0. Ce dernier promet des vitesses nettement plus rapides que sur l'actuelle norme UFS 3.1, lancée en 2020.

Peu ou prou deux ans après l’arrivée sur nos smartphones de l’UFS (Universal Flash Storage) 3.1, Samsung va tout naturellement un gros cran plus loin. Le groupe et sa branche dédiée aux semi-conducteurs ont annoncé hier avoir finalisé le développement du standard UFS 4.0, qui a déjà été adoubé par le JEDEC (organisme de normalisation des semi-conducteurs).

L’UFS 4.0 surclasse très nettement son prédécesseur sur les vitesses de transferts, ce qui aboutira inévitablement à du stockage beaucoup plus rapide, sur nos futurs smartphones en premier lieu… mais pas seulement. Comme le souligne XDA Developers, l’UFS 4.0 sera également employé sur les casques de réalité augmentée et virtuelle, ainsi que dans le secteur automobile.

Très concrètement, sur le plan des performances, l’UFS 4.0 offre une vitesse allant jusqu’à 23,2 Gb/s par canal. C’est le double de ce que propose actuellement l’UFS 3.1, limité à « seulement » 11,6 Gb/s.

Cela se traduit par des performances qui bondissent en lecture comme en écriture. Samsung parle notamment de 4 200 Mo/s en lecture séquentielle (soit deux fois plus que l’UFS 3.1) et d’un maximum de 2 800 Mo/s en écriture séquentielle. Permise par l’utilisation de mémoire V-NAND de 7e génération, cette montée en gamme côté performances s’accompagne par ailleurs d’un gros gain en matière d’efficacité énergétique. L’UFS 4.0 s’annonce en effet 46 % plus économe en énergie que l’UFS 3.1.

Samsung évoque par ailleurs des puces plus compactes que par le passé, qui pourront aller jusqu’à une capacité de 1 To chacune.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022