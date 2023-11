OnePlus s’apprête à lancer une nouvelle montre connectée malgré l’échec de la première version

OnePlus aurait dans ses cartons une nouvelle montre OnePlus Watcvh 2. Le site MySmartPrice a publié plusieurs rendus 3D ainsi que les caractéristiques attendues.

En 2021, OnePlus créait la surprise en dévoilant sa toute première montre connectée, la fort bien nommée OnePlus Watch. Il s’agissait alors d’un modèle à écran rond, doté d’un écran Amoled et au design élégant. Cependant, la montre a été particulièrement critiquée à sa sortie en raison des lacunes proposées par rapport aux modèles concurrents.

Il faut dire qu’à sa sortie, la OnePlus Watch ne proposait pas de mode d’affichage always-on. La montre est par ailleurs dotée de RTOS, un système d’exploitation léger et peu énergivore, mais qui ne permet pas d’installer d’applications tierces. Si OnePlus a corrigé certains des éléments critiqués, notamment en ajoutant un affichage always-on, la montre était cependant loin de répondre aux espérances des fans de la marque.

Il semble que ce premier coup d’épée dans l’eau n’ait pas refroidi les ardeurs du constructeur chinois. Comme le rapporte le site MySmartPrice, OnePlus serait en effet en train de développer une seconde montre connectée, là aussi fort logiquement nommé : la OnePlus Watch 2.

Un format proche de la Galaxy Watch 6

Dans un article publié ce vendredi, le site indien a partagé plusieurs visuels de cette future montre connectée, développés en partenariat avec le leaker OnLeaks. On peut y découvrir un format rond, similaire à celui de la première montre de OnePlus, mais avec des cornes qui semblent s’extraire du boîtier, à la manière de ce que Samsung peut proposer avec sa Galaxy Watch 6. La montre profiterait également d’un système de contrôles original avec une excroissance sur le côté du boîtier en haut et en bas de laquelle seraient positionnés deux boutons. On ignore encore à quoi servira cette excroissance, mais il pourrait s’agir d’une zone tactile permettant, à la manière d’une couronne ou d’une lunette, de naviguer dans l’interface.

Rendu 3D de la OnePlus Watch 2 // Source : OnLeaks et MySmartPrice Rendu 3D de la OnePlus Watch 2 // Source : OnLeaks et MySmartPrice

Du côté des caractéristiques, MySmartPrice révèle que la OnePlus Watch 2 serait dotée d’un écran rond Amoled de 1,43 pouce de diamètre et d’une puce Snapdragon W5 Gen 1. Cependant, OnePlus aurait décidé de conserver le système RTOS et ne passerait pas à Wear OS. Concrètement, il semble donc qu’il ne sera toujours pas possible d’installer d’applications tierces sur la montre.

Pour l’heure, on ignore encore quand la OnePlus Watch 2 sera présentée officiellement. La firme tiendra une conférence en début d’année prochaine pour présenter son OnePlus 12. C’est probablement à cette occasion que la montre sera dévoilée.