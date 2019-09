Une page support de OnePlus brièvement mise en ligne confirme les espaces de stockage et la RAM des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro.

Le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro ne vont pas tarder à être officiellement présentés. Il est donc assez logique de voir moult rumeurs circuler au sujet de ces deux smartphones. Concernant les différentes variantes de leurs espaces de stockage et mémoires vives, la dernière information vient de la marque elle-même.

En effet, une page support du constructeur repérée par Ishan Agarwal, a listé les différents espaces de stockage qui seront disponibles sur les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Ladite page a été supprimée depuis, mais le leaker a eu le temps de faire des captures d’écran.

Link: https://t.co/9bXvnYGaSH. Please credit if you share.

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 23, 2019