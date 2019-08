Les OnePlus 7T et 7T Pro font partie des smartphones les plus attendus. Ils pourraient être officialisés le 26 septembre avec un écran 90 Hz sur les deux modèles en plus d’un Snapdragon 855+.

Ils font partie des smartphones les plus attendus du moment avec l’iPhone XI et le Pixel 4, ce sont les OnePlus 7T et 7T Pro. Les versions améliorées des déjà très bons OnePlus 7 et 7 Pro ne devraient plus tarder puisqu’on l’attendait déjà courant septembre.

Plus on s’approche de leur sortie, plus les langues se délient et les rumeurs s’intensifient. Ishan Agarwal, source plutôt fiable concernant OnePlus, a d’ailleurs publié plusieurs informations visant majoritairement le OnePlus 7T classique.

Snapdragon 855+ et écran 2k 90 Hz

Si l’on en croit le tweet d’Ishan Agarwal, le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro seraient annoncés à New Delhi le 26 septembre prochain. L’idée de l’officialiser en Inde n’est pas un fait anodin puisque OnePlus se targue d’être la marque de smartphones premium la plus populaire dans ce pays. Le reste du tweet propose ce qui pourrait être une bonne partie de la fiche technique du OnePlus 7T classique.

Le nouveau smartphone de la marque chinoise devrait être propulsé par :

un SoC Snapdragon 855+

8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne

une batterie de 3 800 mAh

Le plus intéressant pourrait être l’arrivée de la même dalle que celle que l’on a déjà pu voir sur le OnePlus 7 Pro. En effet, le OnePlus 7T pourrait avoir un écran de 6,55 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet atout nous avait charmés lors de notre test du 7 Pro.

Enfin concernant l’appareil photo, les rumeurs s’étaient déjà accordées sur un module circulaire à trois capteurs. On devrait avoir un capteur principal de 48 mégapixels, un deuxième de 16 mégapixels tandis que le dernier capteur serait de 12 mégapixels.

Ishan Agarwal ne précise pas leur utilité, mais le capteur principal devrait être un capteur classique grand-angle, le second un ultra-grand-angle tandis que le dernier pourrait être un téléobjectif. Ainsi, le module photo aurait des caractéristiques semblables au OnePlus 7 Pro.

#OnePlus7T and 7T Pro launching on 26 Sep in Delhi

OP7T Info:

-8+128GB & 8+256GB, Frosted Silver & Haze Blue

-6.55" 2K Super AMOLED 90hz Display with Smaller Notch

-SD855+

-3800mAH Battery

-48MP+16MP+12MP Camera, 16MP Front, 960FPS 10 Sec. SlowMo, Wide Angle Video and Nightscape pic.twitter.com/0LWK8uLcG9 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 29, 2019

Chose étrange : Ishan Agarwal précise dans un autre tweet que le OnePlus 7T Pro se contenterait d’un Snapdragon 855 contre un 855+ pour son frère censé être plus modeste. Il ajoute ne pas être sûr de cette information et il faut dire que celle-ci paraît peu probable.

Nous en saurons plus d’ici la fin du mois de septembre et l’arrivée de plus en plus certaines des nouveaux flagships de la marque chinoise !