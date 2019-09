En fin de semaine, OnePlus va dévoiler officiellement son nouveau smartphone, le OnePlus 7T. Ses caractéristiques continuent de se dévoiler grâce à une nouvelle fuite.

C’est à la fin de la semaine, le 26 septembre, que OnePlus devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones, les OnePlus 7T et 7T Pro. Le constructeur a en effet prévu une conférence dans la capitale indienne, New Delhi.

À quelques jours de sa présentation, le modèle le plus accessible des deux, le OnePlus 7T, se dévoile à travers de nouvelles informations de la part d’Ishan Agarwal, un leaker indien particulièrement bien informé au sujet de OnePlus.

Time to revise a few things (7T):

-Glacier Blue & Frosted Silver

-6.55" 90hz 2400x1080p 20:9 Tall Display, 2K was a confusion.

-Warp Charge 30T Supported for 7T non-Pro

-Dimensions: 161×74.4×8.1mm

-Weight: 190g

I guess you just have to be excited for the price now!😀#OnePlus7T https://t.co/4ZJ25c3jaj

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 23, 2019