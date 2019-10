Article sponsorisé par Gearbest

Il fallait s’y attendre, l’annonce récente du OnePlus 7T a eu un impact important sur le prix de son grand frère, le OnePlus 7. Celui-ci, dans sa version 256 Go, se trouve aujourd’hui à 365 euros sur Gearbest, son prix le plus bas jamais observé.

Gearbest casse une fois de plus le prix sur les smartphones récents. Le OnePlus 7 voit ainsi son prix chuter considérablement. Gearbest propose également des produits high-tech à très bon prix. Voici une petite sélection.

OnePlus 7 256 Go à 365 euros

Certes le OnePlus 7T vient de sortir, il n’empêche que le OnePlus 7 reste l’un des meilleurs smartphones de l’année 2019. Il ne réinvente pas la roue, mais il est très bon — voire excellent — en tout point, et pour un prix très compétitif. En plus d’être un smartphone puissant (SoC Snapdragon 855), l’expérience proposée est extrêmement fluide grâce à l’interface OxygenOS, qui ressemble à un Android Stock mais avec des ajouts bien pensés. C’est aussi un très bon téléphone pour les gamers, notamment grâce à son bel écran AMOLED de 6,41 pouces et sa grande batterie de 3700 mAh qui lui confère une autonomie très satisfaisante.

Dans sa version 256 Go, le OnePlus 7 est encore proposé au prix de 609 euros sur le site du constructeur. En passant par Gearbest, il n’en coûtera que 365 euros grâce au code GBOP7G654321.

Projecteur 4K courte focale Xiaomi Fengmi Wemax A300 à 2263 euros

Ce projecteur Xiaomi n’est pas pour toutes les bourses, mais c’est un produit d’exception. Il peut facilement remplacer une télé, et ce, sans installation particulière. Grâce à sa courte focale, il suffit de le poser au pied du mur, sans avoir à le reculer de plusieurs mètres. Ce projecteur est capable de projeter des vidéos en 4K dans une dimension pouvant aller jusqu’à 150 pouces ! Il embarque également l’interface MIUI basé sur Android, pour regarder des vidéos depuis des applications (YouTube, Netflix, Prime Video, etc.) sans avoir à brancher quoi que ce soit. Mais sa connectique reste généreuse : 3 ports HDMI, de l’USB A 3.0, 2 prises jack, un port S/PDIF et Ethernet.

Le projecteur courte focale 4K Fengmi Wemax 300 (écosystème Xiaomi) est disponible à 2263 euros en entrant le code M398778CD558D001. Un achat important, mais qui saura combler cinéphiles et amateurs de belles images.

Le vélo électrique Xiaomi HIMO C20 à 685 euros

Gearbest propose aujourd’hui une nouveauté très intéressante, le vélo à assistance électrique Xiaomi HIMO C20. Il s’agit donc d’un vélo capable de monter jusqu’à 25 km/h grâce à sa batterie de 10 Ah (située dans le cadre) qui alimente un moteur de 250 watts. L’autonomie annoncée est impressionnante : 80 km !

Ce vélo ne manque pas d’argument. Il est petit, pliable, dispose de roues de 20 pouces et il est relativement léger avec ses 21 kg. Il dispose même d’un écran étanche pour afficher la vitesse, le nombre de kilomètres effectué et sélectionner les différents modes d’assistance électrique.

Ce vélo électrique est aujourd’hui lancé sur Gearbest au prix de 685 euros, au lieu des 1000 euros habituels. Il est par ailleurs expédié de Pologne, ce qui garantit une livraison accélérée. Si vous le commandez aujourd’hui vous le recevrez d’ici une semaine environ.

