OnePlus 7 et 7 Pro : chargement intelligent et mode lecture amélioré en bêta

OnePlus vient de libérer l'Open Bêta 7 pour ses OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Ces dernières ont la particularité d'offrir deux nouvelles fonctionnalités : un mode de charge plus intelligent, et un mode lecture amélioré.

Le constructeur chinois OnePlus est connu depuis de nombreuses années maintenant comme étant l’un des champions du suivi Android. Chaque mois, et par le biais de nombreuses bêtas ouvertes, il offre des mises à jour régulières pouvant même rajouter des fonctionnalités à ses produits.

Alors que la firme s’apprête à dévoiler un concept phone au CES 2020, elle n’oublie pas de mettre à jour ses produits. Quand les OnePlus 7T et 7T Pro se raffinent, les OnePlus 7 et 7 Pro eux récupèrent de nouvelles fonctionnalités.

L’Open Bêta 7 des OnePlus 7 ajoute deux fonctionnalités

Comme l’a repéré XDA Developers, la dernière Open Bêta 7 déployée pour les utilisateurs des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro souhaitant récupérer des mises à jour en avance offre deux nouvelles fonctionnalités. Celles-ci sont liées à la charge et à l’affichage.

La première fonctionnalité, baptisée « Chargement optimisé », est activable dans Paramètres > Batterie > Chargement optimisé. Celle-ci promet d’améliorer les performances de la batterie en se basant sur l’usage du smartphone.

La seconde fonctionnalité est née sur la série 7T et arrive désormais sur la 7 : le mode lecture chromatique. Si vous l’activez (Paramètres > Affichage > Mode lecture > Activer > Choisir Chromatique), l’affichage du smartphone va presque intégralement désaturer les couleurs pour éviter d’agresser vos pupilles.

Cet open bêta 7 promet également quelques corrections et améliorations du système d’ordre général. Pour la télécharger, il vous suffit de vous diriger sur le site officiel ici pour le OnePlus 7, et là pour le OnePlus 7 Pro. La fiche Open Bêta n’a pas encore été mise à jour, mais le sera très bientôt.