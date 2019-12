Mise à jour des OnePlus 7T et 7T Pro : des performances et une qualité photo accrue

La dernière mise à jour d'OxygenOS pour les OnePlus 7T et 7T Pro promet une meilleure gestion de la RAM, une ouverture plus rapide des applications et une meilleure qualité photo

Ces derniers jours, les équipes de OnePlus ont annoncé d’importantes mises à jour pour les deux derniers smartphones de la marque, les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Ils bénéficieront tous deux d’une nouvelle version de l’interface OxygenOS, le 10.0.7 dans le premier cas et le 10.0.5 dans le second.

Cette mise à jour d’OxygenOS vise essentiellement à améliorer la gestion de la RAM sur les deux smartphones. OnePlus n’a cependant pas indiqué si cela permettra de conserver davantage d’applications en cache ou si, au contraire, cela les réduira pour augmenter l’autonomie des smartphones. Outre cette nouvelle gestion de la mémoire, les mises à jour ont également pour ambition d’accélérer le lancement de « certaines applications », d’optimiser l’affichage en noir et blanc, d’apporter le patch de sécurité de novembre 2019 pi d’améliorer la stabilité globale des smartphones.

Outre ces mises à jour visant à optimiser la fluidité et les performances globales des OnePlus 7T et 7T Pro, cette nouvelle version d’OxygenOS vise également à améliorer les performances photo des deux smartphones. Là encore, OnePlus ne détaille pas davantage quelles seront les améliorations apportées.

La mise à jour vers OxygenOS 10.0.7 du OnePlus 7T a déjà commencé, tout comme celle vers OxygenOS 10.0.5 du OnePlus 7T Pro. Le déploiement devrait durer plusieurs jours, il faudra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir en profiter.