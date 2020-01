OnePlus 8 Lite : une vidéo officielle de la marque montre sa maquette

Alors que la gamme OnePlus 8 n'est pas attendue avant le printemps, la marque chinoise a montré, pendant un stream officiel, plusieurs maquettes de smartphones, dont l'une ressemble trait pour trait au OnePlus 8 Lite dont on avait déjà pu découvrir certains rendus 3D.

C’est au printemps que OnePlus devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Cette année, les deux modèles pourraient cependant être accompagnés d’une version plus accessible, le OnePlus 8 Lite.

Si cette déclinaison « Lite » du OnePlus 8 a déjà fait l’objet de quelques fuites et notamment de rendus 3D par le leaker OnLeaks, on a cependant pu découvrir une version de l’appareil en vidéo en fin de semaine dernière. En effet, jeudi 2 janvier, OnePlus diffusait un flux vidéo en direct sur la plateforme chinoise bilibili. L’occasion notamment pour Pete Lau, l’un des deux cofondateurs de la marque, de présenter plusieurs prototypes de smartphones dans une boîte en plastique.

Parmi ces différentes maquettes de smartphones, l’un des premiers placés à l’une des extrémités a un air bien connu, puisqu’il semble s’agir du OnePlus 8 Lite comme l’ont repéré certains membres du site SlashLeaks.

Un design très proche du rendu 3D

Le smartphone, que l’on voit ainsi de dos, ressemble en effet en de nombreux points à l’appareil qui avait été montré début décembre par OnLeaks. On retrouve ainsi un dos avec un module photo assez large positionné à la verticale en haut à gauche. Celui-ci intègre néanmoins trois appareils photo et non pas quatre comme le laissait entendre le rendu 3D du mois dernier. Le flash semble être cette fois positionné juste à droite du module photo.Au dos, on ne retrouverait pas de capteur d’empreintes digitales, mais seul un logo OnePlus. OnLeaks a d’ailleurs revu sa copie sur Twitter en se basant sur les informations données par cette nouvelle maquette.

As a little Eye Candy, my #OnePlus8Lite leak updated accordingly, in order to match today's prototype…

You're welcome…😋 pic.twitter.com/xupctBte7X — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 5, 2020

Selon les dernières rumeurs, le OnePlus 8 Lite devrait profiter d’un écran percé en son centre pour intégrer un appareil photo. Il profiterait d’une dalle de 6,4 pouces, d’une prise USB-C, mais pas de prise casque. Quant à la puce qui équipera le smartphone, on ignore encor son identité.

Il faudra probablement patienter jusqu’au printemps prochain pour en savoir plus sur le OnePlus 8 Lite. C’est traditionnellement à cette période que la marque chinoise dévoile ses nouveaux smartphones.