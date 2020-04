OnePlus Bullets Wireless : de nouveaux écouteurs sans fil présentés en même temps que le OnePlus 8

Comme à son habitude, OnePlus distille quelques informations à l’approche de sa conférence. Aujourd’hui, le constructeur confirme le lancement de nouveaux Bullets Wireless, ses écouteurs sans fil, pour accompagner les OnePlus 8 et 8 Pro.

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront dévoilés le 14 avril prochain. En attendant, OnePlus perpétue la tradition en annonçant quelques nouveautés au compte goutte. Alors qu’il dévoilait hier un chargeur sans fil de 30 W – et donc la charge sans fil sur au moins l’un des nouveaux modèles – il confirme aujourd’hui sur Twitter le lancement de nouveaux Bullets Wireless. Le lien pointant vers le livestream indique que les écouteurs sans fil seront annoncés en même temps que les nouveaux smartphones.

An all-new 10/10 Bullets audio experience is coming your way soon. — OnePlus (@oneplus) April 8, 2020

Recharge rapide, meilleure autonomie et nouveaux coloris

OnePlus confirme par ailleurs une fuite publiée par Ishan Agarwal faisant état d’une recharge rapide capable de fournir 10 heures d’écoute en 10 minutes de recharge. Les informations officielles s’arrêtent là, le constructeur préférant garder quelques surprises pour le jour-J.

Le leak d’Ishan Agarwal mentionnait également une latence réduite du Bluetooth (110 ms) et une certification d’étanchéité IP55. Evan Blass, lui, publiait des images des supposés Bullets Wireless disponibles en quatre couleurs : noir, blanc nacré, vert et bleu nuit. Ces coloris concorderaient avec ceux des OnePlus 8 et 8 Pro révélés eux aussi par plusieurs leaks.

Selon les dernières rumeurs, les OnePlus 8 et 8 Pro devraient reprendre les ingrédients de leurs prédécesseurs et adopter quelques nouveautés indispensables pour des modèles haut de gamme. Outre le gain de puissance auquel nous sommes désormais habitués, au moins l’un des deux modèles pourrait embarquer la recharge sans fil et être certifié IP68.

Côté tarifs, OnePlus devrait probablement suivre la tendance du marché. Comme les derniers modèles de Xiaomi, les OnePlus 8 et 8 Pro pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs à leur sortie. Mais Pete Lau, le CEO, a déjà annoncé qu’ils ne passeraient pas la barre symbolique des 1000 dollars. Rendez-vous le 14 avril 2020 pour découvrir les informations officielles.