OnePlus pourrait à son tour proposer une charge rapide de 65 W

Comme ses marques cousines Oppo et Realme, OnePlus pourrait à son tour adopter la charge rapide 65 W. La marque chinoise a en effet fait certifié un chargeur d'une telle puissance auprès d'un organisme allemand.

Si OnePlus a longtemps rechigné à l’idée de proposer de la charge sans fil sur ses smartphones — avant de l’intégrer au OnePlus 8 Pro — c’est parce que la marque chinoise était particulièrement fière de sa charge filaire rapide. Il faut dire que le constructeur a longtemps proposé parmi les chargeurs les plus puissants du marché.

Néanmoins, depuis quelques semaines, ce sont d’autres marques qui ont largement pris les devants. En effet, le Xiaomi Mi 10 Pro est ainsi compatible avec une charge rapide jusqu’à 65 W, tandis que les Oppo Find X2 Pro et Realme X50 Pro, deux marques cousines de OnePlus au sein du groupe BBK Electronics, permettent une recharge jusqu’à 65 W. De son côté, le OnePlus 8 Pro est resté cantonné à une charge filaire de seulement 30 W.

Il semble cependant que OnePlus soit prêt à se mettre à niveau par rapport à ses concurrents ou ses cousins. En effet, comme l’a repéré le site MySmartPrice, OnePlus semble avoir fait certifier un nouveau chargeur auprès de l’organisme allemand TÜV Rheinland. La particularité de ce chargeur est qu’il est compatible avec une puissance de sortie de 5V/2A, soit 10 W ou 10V/6,5A, soit 65 W au maximum.

Un chargeur qui pourrait arriver avec le OnePlus 8T

Pour l’heure, on ignore encore avec quel smartphone ce chargeur sera proposé ou s’il s’agira uniquement d’un chargeur en option. Néanmoins, notons que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ne permettent tout simplement pas une puissance de charge jusqu’à 65 W. Il y a donc de fortes chances pour que le chargeur accompagne l’un des prochains appareils de la marque. On peut ainsi imaginer qu’il s’agisse des OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro qui devraient être annoncés par le constructeur à l’automne.

Une autre hypothèse avancée par Android Authority concerne la possibilité d’un chargeur de 65 W qui soit également utilisé pour charger un PC portable. Même si OnePlus n’adopte pas le 65 W sur ses smartphones, le constructeur pourrait proposer un chargeur plus puissant afin qu’il serve également à charger d’autres appareils, comme c’est le cas du Xiaomi Mi 10 Pro, livré avec un chargeur 65 W malgré sa charge maximale de 50 W.