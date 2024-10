210 Go de 5G à moins de 8 €/mois : voici l’un des forfaits les plus recommandables du moment

Si YouPrice propose majoritairement des forfaits ajustables, il lui arrive de proposer des offres fixes qui sont tout aussi intéressantes. La preuve avec son forfait mobile 4G/5G de 210 Go proposé à 7,99 euros par mois, et avec le réseau de SFR.

Dans le catalogue de YouPrice, on ne trouve pas seulement des forfaits flexibles (qui permettent aux consommateurs de ne payer que la data qu’ils consomment) aux prix très avantageux. Cet opérateur virtuel, ou MVNO, propose également des forfaits non ajustables, mais pas moins recommandables : par exemple, YouPrice met actuellement à disposition son forfait « Le Pulse », avec 210 Go de 4G ou de 5G (sans surcoût !) à moins de 8 euros par mois. Un super rapport Go-prix, en somme, d’autant plus que ce forfait fonctionne avec le réseau SFR.

Que propose ce forfait YouPrice ?

210 Go de 4G ou de 5G en France métropolitaine, dont 16 Go utilisables dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait « Le Pulse » 4G/5G de 210 Go de YouPrice est proposé à 7,99 euros par mois. Contrairement aux autres forfaits mobile de l’opérateur, celui-ci est non ajustable.

Un bon paquet de données, et avec la 5G sans supplément

Si la plupart des forfaits de YouPrice proposent la 5G moyennant un supplément de 5 euros, le forfait Le Pulse qui nous intéresse ici l’inclut déjà. Alors si vous préférez profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre appareil (qui doit évidemment être compatible), mais sans débourser une trop grosse somme tous les mois, vous êtes au bon endroit. Pour moins de 8 euros par mois, vous aurez à disposition une enveloppe de 210 Go de 5G, qui vous permettra de naviguer sur le web durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne, de regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans voir cette enveloppe se tarir dès le 5 du mois.

Et si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, sachez que cette enveloppe de 210 Go comprend une portion de 16 Go que vous pourrez utiliser en itinérance ; cela paraît peu, mais c’est amplement suffisant pour continuer à utiliser son forfait hors de chez soi. Notez par ailleurs que si vous consommez plus de 210 Go, le débit sera réduit et un hors forfait de 0,0035 €/Mo supplémentaire sera appliqué. Rassurez-vous, vous pourrez toujours recharger des Go directement sur votre espace client, en cas d’urgence.

Un réseau de qualité

Le forfait de YouPrice propose par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM vers la France métropolitaine et les zones définies par l’opérateur. Sachez toutefois qu’au-delà de 4h par appel, une facturation de 33 centimes par minute sera imposée. On ne peut également pas dépasser plus de 200 correspondants par mois pour les appels, SMS et MMS.

Enfin, si YouPrice laisse généralement le choix entre le réseau d’Orange et celui de SFR au moment de la souscription, le forfait Le Pulse impose celui de SFR. Ce n’est pas une mauvaise chose, puisque l’opérateur français dispose d’un réseau d’antennes national ayant gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 355 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur YouPrice.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement.

Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

