Voici la puce qui animera intelligemment votre voiture de demain

Après les puces PC et smartphones, la division automobile de Qualcomm lance aujourd’hui sa plateforme « Elite ». Gérant aussi bien l’habitacle que la conduite assistée, sa puce Snapdragon propulsera les IA des véhicules du futur.

Le numéro 1 mondial des puces de smartphones annonce aujourd’hui deux nouvelles briques à sa plateforme automobile :

Snapdragon Ride Elite, qui prend en charge les technologies d’assistance à la conduite (ADAS),

Snapdragon Cockpit Elite, en charge du pilotage des équipements de l’habitacle.

Ces plateformes ont comme particularité de fonctionner non pas sur une multitude de puces, mais d’être centralisée sur une puce unique.

Qualcomm est déjà un champion invisible de l’automobile, qui a d’abord utilisé son savoir-faire de champion des télécoms. Ainsi, en 2022, 350 millions de véhicules (notamment Volvo, Renault ou Honda) intégraient une ou plusieurs briques de sa solution « Digital Chassis ».

L’entreprise utilise ses technologies de calcul (CPU, GPU, NPU) issu de sa R&D mobile et PC pour se tailler la part du lion dans l’ère de la voiture électronique qui s’ouvre.

Le même cœur CPU que les PC et les smartphones

La récente montée en puissance de Qualcomm dans le marché du PC grâce à son Snapdragon X Elite et les incroyables promesses de gains de performances de son nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Elite ont de nombreuses racines communes. La plus importante étant un nouveau cœur CPU maison appelé Oryon.

Se dégageant des designs d’ARM, Qualcomm conçoit seul la plupart des briques technologiques de ses puces tout-en-un, les SoC (system on a chip).

Après avoir tenté puis abandonné les cœurs CPU customs, Qualcomm a racheté en 2021 les équipes et les plans de Nuvia, une entreprise lancée par des pontes de l’industrie, dont Gérard Williams qui n’est autre que le père du CPU de l’Apple M1 et du Snapdragon X Elite.

Le cœur Oryon qui en résulte et que Qualcomm assure être « le cœur CPU le plus puissant et le plus efficace de l’industrie » est la technologie qui lui manquait pour gonfler ses muscles dans de nombreux domaines, comme dans l’automobile.

Un cœur qui était nécessaire à Qualcomm pour faire face à la soif de puissance de calcul des véhicules du futur.

Explosion des performances pour suivre l’explosion des capteurs

Par rapport à sa précédente plateforme auto, Snapdragon Ride Flex, la puce au cœur de Snapdragon Ride Elite et Cockpit Elite offre une tout autre magnitude de puissance.

D’une part, les cœurs Oryon triplent la puissance CPU. Même son de cloche pour la partie graphique Adreno, qui voit, elle aussi, ses performances multipliées par trois.

Une partie graphique qui est non seulement en charge des interfaces graphiques, de la cartographie 3D, mais aussi d’éventuels systèmes de divertissement : couplé au processeur d’affichage, il gère désormais jusqu’à 16 écrans 4K !

Le saut quantique est à chercher du côté du processeur neuronal (NPU) Hexagon qui voit, lui, sa puissance multipliée par 12 pour subvenir aux besoins d’imagerie externes et au développement des IA à l’intérieur du véhicule.

Ce déluge de capacité de calcul n’est pas là pour faire joli, mais pour suivre l’explosion du nombre de capteurs impliqués dans l’assistance à la conduite, mais aussi dans la gestion de plus en plus fine de l’habitacle.

En matière de conduite, la puce Snapdragon Elite au cœur du dispositif peut gérer jusqu’à 40 capteurs différents, dont jusqu’à 20 caméras haute résolution 360° de 16 Mpx.

Si on retrouve ici une autre sous-puce développée pour les smartphones – un processeur d’image, ou ISP –, le NPU désormais gonflé aux hormones est ici critique, car c’est lui qui va opérer les tâches de détection/classification/prédiction des objets et des trajectoires.

Et pour aller encore plus loin, la puce Elite de Qualcomm reçoit un composant dédié au traitement des informations provenant des LiDAR et radars.

Ces capteurs sont essentiels aux progrès des systèmes de conduite autonome, puisque c’est en combinant différentes sources que l’on détecte plus efficacement des éléments de l’environnement qui ne pourraient être que partiellement visibles, voire cachés, à un seul type de capteur. Développer une puce dédiée (ou plutôt ici, un bloc de puces) est devenu nécessaire : la précision de ces capteurs explose, générant des nuages de millions de points à traiter.

L’IA aux commandes de l’habitacle et soutien de l’entretien du véhicule

Outre la partie conduite, le NPU et les autres composants de calcul vont aussi gérer la partie habitacle au travers de caméras, puisqu’en plus des modules placés à l’extérieur, le cockpit pourra comprendre des caméras intérieures. Une surveillance jugée « cruciale » par Qualcomm, tant pour détecter les éventuelles distractions du conducteur ou pour comprendre les besoins des passagers.

Des besoins qui pourront donc être exprimés de manière gestuelle, mais aussi de manière audio, puisque les algorithmes potentiellement chargés dans le système pourront aussi traiter les informations exprimées à haute voix. Une plainte de froid pourra ainsi entraîner la montée du chauffage de manière locale, sans opération manuelle du passager.

À ce pilotage assisté par l’IA, pourra aussi s’ajouter des IA génératives de soutien. Capable de gérer des grands modèles de langage (LLM) de plusieurs milliards de paramètres, la puce Snapdragon pourra faire fonctionner des assistants locaux, comme un LLM dédié à l’assistance technique entraîné sur les manuels d’entretien de votre véhicule. Le NPU traitera la commande textuelle ou vocale, exécutera le LLM de maintenance, et explicitera la ou les réponses de manière vocale ou via l’écran du véhicule.

Avec la puissance développée, Qualcomm assure que les assistants locaux seront à même d’apprendre et de s’adapter à vos préférences pour potentiellement, au fil du temps, faire des recommandations et même prendre des initiatives automatiquement (réglages de température, affichage en plus gros des stations de recharge quand la batterie est faible, etc.). Un vrai véhicule du futur !

N’attendez pas à voir circuler des voitures intégrant Snapdragon Ride Elite ou Snapdragon Cockpit Elite dès demain : les premiers échantillons et plateformes de test ne seront livrés aux constructeurs que dans le courant de l’année 2025 – et à ce moment-là, on en apprendra plus sur la nature de la puce (gravure, etc.).

Ajoutez à ça le temps de développement et de qualification des pièces des véhicules, et on arrive facilement à 2027-2028 pour voir circuler les premières voitures équipées.