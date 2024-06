329 euros pour le OnePlus Nord CE 4 Lite : charge rapide et bel écran lumineux

OnePlus officialise le Nord CE 4 Lite. Un smartphone à 329 euros qui promet de soigner la qualité de son écran Amoled et la vitesse de sa charge. Voici ce qu'il faut retenir à son sujet.

La marque avait confirmé son annonce, le voici désormais dûment officialisé. Faites place au OnePlus Nord CE 4 Lite qui promet de « révolutionner le marché des smartphones bon marché ». Nous avons ainsi affaire à un téléphone à moins de 400 euros et il a quelques arguments à faire valoir.

Côté design, rien de très surprenant. Le OnePlus Nord CE 4 Lite opte pour un look uniforme à l’arrière où le logo de la marque apparaît clairement, au centre. Vous noterez aussi les deux caméras logées à la verticale dans le coin supérieur gauche. À l’avant, la dalle se nippe d’un poinçon centré. Les angles du téléphone sont arrondis, mais les bords sont plutôt plats.

Venons-en à l’un des principaux arguments de OnePlus pour vous vendre son CE 4 Lite : l’écran. Ce dernier s’étend sur 6,67 pouces et propose un affichage Amoled à 2400 x 1080 pixels (Full HD+) sublimé par un taux de rafraîchissement variant de 60 à 120 Hz. La dalle s’appuie par ailleurs sur une technologie de Samsung pour pousser la luminosité maximale à 1200 nits avec des pointes localisées à 2100 nits.

Aussi, le OnePlus Nord CE 4 Lite se targue d’embarquer une solution « Aqua Touch » promettant une bonne réactivité de l’écran tactile même sous la pluie.

En son sein, le téléphone embarque un Snapdragon 695 5G qui n’est plus tout jeune. Cette puce animait déjà des smartphones en 2022. Pas de quoi avoir peur selon OnePlus : le constructeur met en avant 8 Go de RAM LPDDR4x pour assurer un usage fluide au quotidien. Le constructeur affirme que son dernier-né peut garder jusqu’à 26 applications en arrière-plan sans avoir à les killer. En outre, la marque garantit une fluidité de 48 mois pour le système.

Vous pouvez par ailleurs compter sur 256 Go de stockage UFS 2.2.

100 % de batterie en 50 minutes

Passons aux capteurs photo. Il y en a deux et le principal est un Sony Lytia 600 de 1/1,953 pouce. Il propose une définition de 50 Mpx, s’accompagne d’une ouverture à f/1,88 et jouit d’une stabilisation optique (OIS). On a aussi droit à un capteur de profondeur de 2 Mpx pour aider au mode portrait. OnePlus met aussi en avant une bonne qualité du zoom x2, mais celui-ci est effectué numériquement.

Nous arrivons enfin à l’autre atout phare que le OnePlus Nord CE 4 Lite veut mettre en lumière : sa charge rapide 80 W Supervooc. Celle-ci se targue de passer de 0 à 100 % en 50 minutes sur la batterie de 5110 mAh. À cela s’ajoute la promesse d’une durée de vie renforcée pour l’accumulateur. Ainsi, il faudra au moins 4 ans pour voir la batterie perdre 20 % de sa capacité maximale — phénomène inévitable avec le lithium-ion, mais qui intervient normalement plus vite.

Du reste, notez la présence de haut-parleurs stéréo, d’une prise jack 3,5 mm, d’un port microSD et d’une compatibilité avec le réseau 5G.

Le smartphone profite de l’interface OxygenOS et d’Android 14. Hélas, seules deux mises à jour majeures de l’OS sont garanties et trois ans de patchs de sécurité.

Prix et date de sortie du OnePlus Nord CE 4 Lite

Le OnePlus Nord CE 4 Lite s’affiche en France au prix conseillé de 329 euros et sera commercialisé à partir du 1er juillet. Vous le trouverez en deux coloris : Super Silver et Mega Blue.