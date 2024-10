Les prévisions pessimistes de ce gros acteur du vélo sur la reprise du marché

Le groupe autrichien Pierer Mobility attend des résultats 2024 inférieurs aux prévisions, à cause des ventes de vélos électriques dont la véritable reprise n’arriverait pas avant 2025 en Europe.

Source : Shimano

Si Accell Group est un bon exemple de la situation du marché du vélo électrique, – même s’il remonte progressivement la pente – il n’est pas le seul à souffrit ou avoir souffert de la conjoncture du secteur. Frandroid suit aussi avec attention Pierer Mobility, un groupe autrichien possédant les marques Husqvarna et Gas Gas (en plus de la branche moto de KTM et MV Agusta).

Une restructuration encore plus sévère pour mieux repartir en 2025

Sans donner de chiffres, Pierer annonce d’emblée que « le second semestre est inférieur aux attentes ». Le signe de résultats 2024 clairement dans le rouge, après une année 2023 déjà morose ? « Au vu des circonstances, Pierer va manquer les prévisions en termes de chiffres d’affaires et de bénéfices », exprime le groupe.

Cela inclut la moto, mais le communiqué donne des précisions sur la situation de ses vélos. « La restructuration du bilan sera achevée en 2024 », tente-t-il d’abord de rassurer, tout en précisant procéder à « une dépréciation extraordinaire supplémentaire plus élevée que prévue ». Plus clairement, Pierer s’arme pour éviter une faillite, comme Accell Group l’ayant frôlé selon le média néerlandais Bright. En effet, le premier semestre l’avait déjà confronté à une chute de 36 % du chiffres d’affaires, pour une perte sèche de 117 millions d’euros rien que sur le vélo.

Source : Pierer New Mobility

Premières explications, le marché allemand – premier en Europe – a mal débuté début 2024 selon la ZIV, en légère baisse de 1 % avec 800 000 vélos électriques. Aussi, les exportations des producteurs allemands ont reculé de 16 %, montrant la faiblesse du marché européen. La Conebi et l’USC avaient d’ailleurs prévu que la reprise attendrait désormais 2025, alors que les prévisions initialises misaient plutôt sur la fin d’année 2024.

Quid de sa marque Felt ?

Pierer Mobility espère tout de même être rentable sur sa branche vélo en 2025. « Le redimensionnement de l’ensemble de la division vélos sera systématiquement poursuivi » l’an prochain. Cela passera par « un modèle commercial axé sur les niches et le premium », à l’image de ses vélos électriques originaux GasGas et les Husqvarna performants.

Après R Raymon, la marque Felt dédiée au vélo mécanique a failli en faire les frais. Un temps en revente, la filiale espagnole a vu finalement augmenter la participation de Pierer comme actionnaire principal, nous apprend Bike EU, mais opère de façon autonome depuis Barcelone (Espagne). Pour les autres vélos électriques, il faudra s’attendre sans doute à une gamme resserrée, et par extension moins accessible ? L’avenir nous le dira.