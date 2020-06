OnePlus n’abandonne pas son « Shelf » et le réintègre aux OnePlus 8

Le volet latéral d'OxygenOS, le OnePlus Shelf, est de retour sur OnePlus 8. Il ne remplace pas Google Discover, mais prend une nouvelle forme plutôt étrange...

OxygenOS, l’interface logicielle des smartphones de OnePlus, cherche à apporter de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs sans pour autant dénaturer le travail effectué en amont par Google sur Android. Sur ses derniers appareils, la marque a donc retiré l’une de ses options, le « Shelf », pour réintégrer l’équivalent signé Google : Discover.

Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces deux options, il s’agit d’un panneau latéral situé sur la gauche de l’écran d’accueil et fournissant diverses informations. Chez Google un flux d’actualité et un petit widget météo et chez OnePlus des raccourcis d’applications, des informations relatives à l’état du téléphone ou des widgets.

En Shelf service

OnePlus vient néanmoins d’annoncer une mise à jour de son lanceur d’applications (en version 4.5.4), signant ainsi le retour du Shelf sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Celui-ci ne vient cependant pas récupérer sa place originale.

Google Discover garde bien sa place sur l’écran latéral et le Shelf vient — en option — s’intégrer dans un nouveau panneau coulissant lorsque l’utilisateur fait glisser sont doigt vers le bas depuis le milieu de l’écran. Malheureusement, activer cette option signifie donc de tirer un trait sur l’accès simplifié à ses notifications, obligeant ainsi à aller chercher ce panneau depuis le haut de l’écran. Une manipulation qui n’est clairement pas aisée à une main sur des appareils avec une diagonale d’écran de 6,55 ou 6,78 pouces.

Toujours est-il que cela reste optionnel et que certains semblent se réjouir de ce grand retour, donc tout le monde est gagnant. Dommage néanmoins que OnePlus n’ait pas trouvé un autre moyen de réintégrer son panneau d’informations pour permettre d’y accéder sans perdre automatiquement une option très pratique d’accessibilité.