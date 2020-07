OnePlus va enfin activer l’écran « always on » sur ses smartphones

Le patron de OnePlus a annoncé l'arrivée prochaine d'un mode écran "always on" pour les smartphones de la marque. Une fonction qui sera intégrée directement à OxygenOS 11.

Si OnePlus propose depuis longtemps des écrans Oled sur ses smartphones, le constructeur chinois n’a pas jugé bon jusqu’ici de proposer l’une des principales fonctions permises par cette technologie : l’écran always on. Cela changera très prochainement.

Ce mercredi, Pete Lau, cofondateur de la marque OnePlus, a publié un tweet laissant entendre l’arrivée prochaine de l’écran always on sur les smartphones de la marque.

« 11 « on display » », indique le patron de la marque, faisant alors référence à la prochaine version de l’interface maison de OnePlus, OxygenOS 11. OnePlus prend ainsi la même voie que Xiaomi qui a déployé depuis l’an dernier cette fonction sur l’ensemble de ses smartphones à écran Oled.

La fonction d’écran always on permet d’afficher, sur fond noir, quelques informations à l’écran, même lorsque le smartphone est en veille. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les écran Oled qui ne consomment quasiment pas d’énergie lorsqu’ils doivent afficher des pixels complètement noirs. Ainsi, on peut imaginer que la mise à jour vers OxygenOS 11 permettra d’afficher l’heure et des icônes de notification en permanence sur l’appareil.

D’autres nouveautés prévues pour OxygenOS 11

Il faut dire que OnePlus avait déjà annoncé l’arrivée d’un mode always on pour ses smartphones en mai dernier. Le constructeur avait alors sélectionné cinq fonctionnalités proposées par les utilisateurs qui seraient intégrées à la prochaine version d’OxygenOS. À l’époque, outre l’écran always on, la marque avait évoqué l’arrivée d’un son signalant la charge complète de la batterie, des dossiers pour le tiroir d’applications, de fonctions plus essentielles pour le mode Zen et l’utilisation du lecteur d’empreintes pour protéger certaines photos dans la galerie.

Pour l’heure, on ignore encore quand OnePlus compte lancer officiellement OxygenOS 11. L’interface étant basée sur Android 11, dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre –probablement en septembre–, il y a de fortes chances pour que la nouvelle interface de OnePlus sorte un peu plus tard, au dernier trimestre 2020 au plus tard. OnePlus avait néanmoins annoncé en mai que le mode écran always on arriverait entre août et septembre pour les utilisateurs.