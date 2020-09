OnePlus 8T : la marque dévoile par erreur son design potentiel

La marque chinoise OnePlus aurait malencontreusement publié une photo du OnePlus 8T dans le code source de la Developer Preview d’Android 11. L’occasion d’apercevoir sa face avant uniquement, qui, dans l’idée, ne ressemblerait pas tout à fait à celle du OnePlus 8.

Chaque année, c’est la même chanson du côté de OnePlus. Les mois d’avril et de mai sont l’occasion pour la firme de l’Empire du Milieu de révéler son smartphone annuel phare. Suivi, quelques mois plus tard — entre septembre et novembre –, d’une nouvelle itération légèrement améliorée connue sous le nom de gamme « T ».

Timing respecté

Intronisé en mai 2018, le OnePlus 6 a par exemple été rejoint par le OnePlus 6T en octobre de la même année. Même constat pour le OnePlus 7, dont la version classique a été présentée en mai 2019, suivie de la variante OnePlus 7T en septembre. Il y a donc fort à parier que le OnePlus 8, officialisé en avril dernier, accueille le OnePlus 8T dans un avenir proche.

À ce titre, la firme aurait accidentellement révélé le design de son futur produit. Dénichée par le site OxygenUpdater, puis relayée par The Verge, la fuite se situerait dans le code source de la Developer Preview 4 d’Android 11 justement dédiée à la gamme OnePlus 8. Seule la face avant du 8T apparaît dans le document.

Ecran plat au programme ?

Aperçoit-on des différences notables avec son prédécesseur ? Oui et non. Le design global reste inchangé, bien que les bords incurvés autrefois attribués au OnePlus 8 semblent avoir été remplacés par un écran plat. Mais cette photo correspond-t-elle au design final de l’appareil mobile ? La question mérite d’être posée, et de légères modifications pourraient être entreprises d’ici sa commercialisation.

Le OnePlus 8T — qui va logiquement proposer quelques fonctionnalités supplémentaires — devrait embarquer un seul et unique capteur frontal niché dans une bulle. Cette dernière se situe au niveau du coin supérieur gauche de l’écran. L’Alert Slider et le bouton de déverrouillage conserveraient leur position sur la tranche droite, tout comme les boutons de volume sur la tranche gauche.