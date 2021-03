OnePlus 9 et 9 Pro officialisés : une remontée sur la photo avec Hasselblad

Sommaire Prix et disponibilité

Les OnePlus 9 et 9 Pro ont été présentés officiellement avec de grandes promesses au niveau de la photo.

Déjà évoqués depuis plusieurs mois, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro viennent d’être dévoilés en grande pompe à l’occasion d’une conférence tenue par la marque. Simples évolutions de la génération 2020, ils itèrent sur de nombreux points, à l’exception de la partie photo qui connait une véritable transformation grâce au partenariat avec Hasselblad.

Une évolution itérative

Les OnePlus 9 et 9 Pro ne révolutionnent pas le genre et viennent tout juste mettre à jour le cru de 2020 en corrigeant quelques petits défauts des deux modèles. Le design ne change pas particulièrement avec un modèle à écran plat (le OnePlus 9) et un à écran incurvé (le OnePlus 9 Pro). Sur ce dernier, des améliorations ont cependant été apportées pour tenter de corriger les problèmes de touches involontaires des précédentes générations.

Sur le plan technique, on retrouve tout ce que l’on peut attendre de smartphones très haut de gamme, à commencer par un SoC Snapdragon 888 et 8 à 12 Go de RAM au format LPDDR5, mais aussi un stockage UFS 3.1 de 128 à 256 Go. L’intégration d’une batterie de 4500 mAh, pouvant être rechargée rapidement avec le chargeur 65 W fourni, permet aux deux téléphones de conserver un poids contenu : 192 grammes pour le OnePlus 9 et 197 g pour le OnePlus 9 Pro.

Notons qu’à cela, le OnePlus 9 Pro ajoute une charge sans fil à 50 W impressionnante et une certification IP68.

L’écran est la première différence entre les 2 appareils. Le modèle « Pro » est équipé d’une dalle OLED LTPO de 6,7″ de définition WQHD+ (1440 x 3216 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Le modèle traditionnel se contente quant à lui d’une diagonale de 6,55″, d’une définition Full HD+ (1800 x 2400 pixels), et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’absence de framerate adaptatif aura cependant un plus grand impact sur l’autonomie que sur l’affichage lui-même.

Sur la partie logicielle, OnePlus continue d’exceller avec la présence d’Android 11 et Oxygen OS, une interface particulièrement fluide, efficace et personnalisable.

Hasselblad aux commandes pour la photo

Mais le point qui nécessitait le plus de travail sur les modèles de 2020 était la photo et, bien conscient de cela, OnePlus a noué un partenariat avec le spécialiste Hasselblad. Ce dernier a participé à l’étalonnage du capteur et a aidé le fabricant à optimiser ses algorithmes de photo computationnelle, notamment au niveau de la colorimétrie.

On retrouve sur les deux téléphones un module ultra grand-angle avec un capteur IMX766 de 50 Mpx avec une optique Freeform (pour éviter la déformation) en 7 morceaux ayant une ouverture f/2,2 et un capteur monochrome de 2 Mpx. À cela s’ajoute sur le OnePlus 9 Pro un module téléphoto (x3,3) de 8 Mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Le module principal est quant à lui légèrement différent pour les deux smartphones. Sur une OnePlus 9, on trouve un capteur IMX689 de 48 Mégapixels avec une ouverture f/1,8, tandis que sur le OnePlus 9 Pro il s’agit d’un capteur IMX789 personnalisé (de 48 Mégapixels également, avec la même ouverture), avec en prime une stabilisation optique.

Avec ce grand capteur et la calibration naturelle des couleurs effectuées par Hasselblad, OnePlus promet une nette amélioration de la partie photo, à confirmer dans notre test complet.

Prix et disponibilité des OnePlus 9 et 9 Pro

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, à 16h30. Le 9 Pro sera commercialisé dès le 31 mars, mais il faudra attendre un peu plus pour le petit modèle, attendu pour le 26 avril.

Pour les prix, comptez 719 euros ou 819 pour le OnePlus 9 avec 8/128 ou 12/256 Go, et 919 ou 999 euros pour le OnePlus 9 Pro avec les mêmes quantités de mémoire.