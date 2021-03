Le OnePlus 9R sortira en avril en Inde et en Chine

L'entreprise de Schenzhen compléte sa nouvelle gamme avec ce OnePlus 9R, destiné aux marchés chinois et indien. Dans le détail, à part une partie du design et le processeur, il s'agit peu ou prou d'un OnePlus 8T.

Ce mardi 23 mars, OnePlus a présenté ses nouveaux modèles, le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9, ainsi que la montre connectée OnePlus Watch. Mais l’entreprise chinoise avait encore une carte en main pour compléter sa nouvelle gamme : le OnePlus 9R. Ce modèle, très similaire au OnePlus 8T, est pour l’heure réservé aux marchés chinois et indien, où il sera disponible d’ici une vingtaine de jours.

Beaucoup de similitudes avec le OnePlus 8T

Là où la nouvelle gamme des OnePlus 9 et 9 Pro signe le début du partenariat avec Hasselblad pour relancer la photo, ce OnePlus 9R n’opère pas ce changement. Il garde pour sa part le même capteur que le OnePlus 8T, le Sony IMX586, avec un appareil photo principal à 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 16 mégapixels, puis un macro à 5 et un monochrome à 2 mégapixels.

Et sans exagérer, à comparer le OnePlus 9R et le Oneplus 8T, il n’y a exclusivement que des similitudes entre les deux modèles, si ce n’est le design du bloc photo, qui ressemble à celui des OnePlus 9 et 9 Pro. L’écran FHD+ AMOLED en 120 Hz est sensiblement le même, les dimensions sont très proches, la batterie de 4500 mAh reste — avec aussi la charge à 65 W –, et la connectivité ne fait pas davantage de surprise, avec une compatibilité 5G et Wi-Fi 6, qui était déjà présente. Même le Bluetooth 5.1 est resté.

L’objectif, en réutilisant ce design, est clairement de proposer un modèle avec des fonctionnalités et performances moyenne gamme, à un prix un peu moins élevé, ce qui est malin et assez pragmatique.

Un processeur revu à la hausse

Il y a tout de même une différence nette : le processeur est un Qualcomm Snapdragon 870, là où le 8T embarquait un Qualcomm Snapdragon 865. Concrètement, il s’agit d’une version légèrement améliorée de ce dernier.

Le futur OnePlus 9R sera donc déclinés en deux modèles. Le premier se négociera à 39999 roupies, autour de 465 euros HT, qui possèdera 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le deuxième, équipé de 12 Go de RRAM et 256 Go de stockage, est annoncé à 43999 roupies, soit un prix autour de 510 euros HT.

Deux coloris sont disponibles : le carbon black, qui n’existe d’ailleurs pas dans le reste de la gamme OnePlus 9, ou Lake Blue.