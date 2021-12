OPPO Find X3 Pro ou Reno6 Pro : c’est rare, ces flagships sont en promotion pour Noël

Jusqu’au 2 janvier, Boulanger propose des packs exclusifs pour accompagner les smartphones OPPO de la gamme X3 et Reno6. Voici les meilleurs packs et les réductions les plus notables de ces promotions de Noël.

Il vous reste encore une petite semaine pour faire en sorte d’habiller au mieux le pied du sapin. Bonne nouvelle si vous pensiez offrir un smartphone, les meilleurs modèles d’OPPO sont en ce moment à prix cassés chez Boulanger. L’occasion d’offrir un smartphone haut de gamme à prix contenu. Jusqu’au 2 janvier 2022, vous pourrez par exemple profiter des offres suivantes :

OPPO Find X3 Series : la gamme star d’OPPO voit ses prix chuter

OPPO Find X3 Pro : le flagship passe à 949 euros avec une OPPO Watch 46 mm offerte

Sorti en février dernier, le flagship du constructeur chinois est l’un des meilleurs smartphones de l’année. Il a d’ailleurs reçu les félicitations du jury et la belle note de 9/10 lors de son test.

Il faut dire qu’avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, plus une plage colorimétrique extrêmement riche, l’OPPO Find X3 Pro a de sérieux arguments visuels pour convaincre les utilisateurs les plus exigeants.

Du côté de ses performances, il offre des prestations premium : Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage.

L’autonomie est également une très bonne surprise, avec une batterie de 4500 mAh, et surtout la charge SuperVOOC 65 W qui permet une charge complète en environ 35 minutes.

Côté photo, le quadruple module on compte un capteur principal de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de même définition, et le téléobjectif propose 13 mégapixels de définition. À cela vient s’ajouter un dernier capteur de 3 mégapixels qui assure la photographie microscopique. Un gadget loin d’être anecdotique, qui vous permettra d’immortaliser l’extrêmement petit.

On souligne enfin que le constructeur déploie actuellement la dernière version de son interface maison ColorOS12, et avec elle, Android 12.

En ce moment chez Boulanger, le très bon OPPO Find X3 pro bénéficie d’une remise immédiate de 200 euros, et la montre connectée OPPO Watch 46 mm est offerte avec.

OPPO Find X3 Lite : le grand smartphone des petits budgets

Dans la gamme X3, OPPO a pensé à tous les budgets. Si évidemment, la fiche technique de ce Find X3 lite n’est pas identique à celle de son cousin le X3 Pro, elle n’a cependant rien à envier à ses concurrents des smartphones milieu de gamme.

En effet, l’OPPO X3 Lite est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une batterie de 4300 mAh assurant une autonomie presque aussi importante que celle du X3 Pro. La charge rapide SuperVOOC 2.0 est également au rendez-vous et assure de passer de 0 à 100 % en 37 minutes.

Avec un processeur Snapdragon 765G, l’OPPO X3 Lite plaira aux joueurs mobiles et à tous ceux qui apprécient de regarder du contenu vidéo depuis leur smartphone. Ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de mémoire externe le placent également très haut pour sa gamme de prix et assurent un espace suffisant pour un nombre très conséquent d’applications, et autres fichiers volumineux. Côté photo enfin, il n’a rien à envier à d’autres avec son très bon quadruple capteur de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels.

En ce moment Boulanger d’ailleurs une réduction de 30 euros à valoir immédiatement pour l’achat d’un OPPO Find X3 Lite, faisant ainsi baisser son prix à 369 euros.

Les Reno6 Series profitent de belles réductions pour les fêtes

L’OPPO Reno6 Pro baisse à 699 euros grâce à 100 euros de réduction

Pour ce nouveau smartphone haut de gamme de la famille Reno, OPPO reprend la recette de l’OPPO Reno 4 Pro. Il conserve un bel écran AMOLED de 6,55 pouces avec bords arrondis. En revanche, le Reno6 Pro 5G bénéficie d’un nouveau revêtement en aluminium, plus résistant et plus esthétique qui donne un nouvel aspect à l’arrière du smartphone.

Côté processeur, il y a également du nouveau. Exit le Snapdragon 765 5G, c’est le Snapdragon 870 5G qui le remplace, compatible avec la 5G. Pour soutenir la puissance du Snapdragon, l’OPPO Reno6 Pro s’appuie sur une belle configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage (non extensible).

L’appareil photo évolue également. Le capteur principal, co-développé avec Sony, passe à 50 Mégapixels, l’ultra grand-angle à 16 Mpx et le téléobjectif caracole à 13 Mégapixels. Un quatrième capteur macro de 2 Mégapixels vient enfin compléter le module arrière.

D’ailleurs sur ce nouveau Reno6 Pro 5G, deux nouveaux modes font leur apparition : le mode portrait Pro fait et le focus tracking pour la vidéo. Le Reno6 Pro 5G s’équipe également d’un mode vidéo Portrait Pro. Ce dernier permet de détacher le sujet de l’arrière-plan et d’obtenir un effet bokeh réussi.

La charge rapide est enfin au rendez-vous avec le SuperVOOC 65 W. Combiné à une batterie de 4500 mAh qui se recharge en moins de 30 minutes, le Reno6 Pro 5G est un champion de l’autonomie.

En ce moment chez Boulanger, l’OPPO Reno6 Pro 5G bénéficie de 100 euros de réduction et passe ainsi à 699 euros.

Offrez-vous un OPPO Reno6 et un Google Nest Mini pour moins de 450 euros

Situé sur le segment des smartphones milieu de gamme, l’OPPO Reno6 5G n’a rien à envier aux flagships côté performances. Il est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il bénéficie d’un processeur MediaTek Dimensity 900, connu pour ses performances en photo.

Pour accompagner le chipset, il faut compter sur un triple capteur arrière dont le principal est de 64 mégapixels. OPPO a également intégré, comme sur le Reno6 Pro 5G un mode portrait Pro ainsi que le focus tracking en vidéo. On note en plus la présence de deux modes exclusifs que sont le Super Ralenti IA et le mode Portrait Couleur IA.

Là encore, l’OPPO Reno6 bénéficie de la charge SuperVOOC 65 W et d’une batterie de 4300 mAh.

En ce moment chez Boulanger, l’OPPO Reno6 s’accompagne d’un Google Nest Mini. L’ensemble du pack bénéficie d’une belle offre et est disponible au prix de 449 euros.