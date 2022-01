Oppo sortirait bientôt un pliable à clapet moins cher que le Galaxy Z Flip 3

Selon le leaker Mukul Sharma, Oppo serait sur le pied de guerre pour commercialiser un nouveau smartphone pliable dès le 3e trimestre 2022. Cette fois-ci à clapet, cet appareil viendrait marcher sur les plates-bandes du Galaxy Z Flip 3.

La guerre des smartphones pliables s’intensifie de jour en jour avec l’arrivée de nouveaux belligérants prêts à en découdre. Aujourd’hui, Samsung domine le marché d’une main de maître grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais pourrait très bien se faire rattraper dans les années à venir.

Dernièrement, deux nouveaux protagonistes ont fait leur apparition sur l’échiquier des pliables : Huawei avec son P50 Pocket (clapet) et Oppo au travers de son Find N (hybride). Ce dernier a d’ailleurs tout particulièrement séduit la rédaction avec son écran externe épousant le format d’un iPhone 13 mini et sa pliure interne strictement invisible.

Attendu pour le 3e trimestre 2022

Oppo semble donc avoir trouvé une formule intéressante pour faire de l’ombre à Samsung, même si son Find N ne sera pas commercialisé en France. Cependant, le constructeur chinois prépare une seconde offensive qui pourrait faire très mal à son rival coréen et qui viserait cette fois-ci le Galaxy Z Flip 3.

Selon le leaker Mukul Sharma, qui a partagé des informations exclusives à 91 Mobiles, Oppo serait sur le point de lancer un smartphone pliable à clapet dont le nom est encore inconnu. La fenêtre de lancement se situerait au troisième trimestre 2022, soit jusqu’à septembre.

Et pour l’occasion, le groupe aurait décidé de frapper très fort.

En effet, Mukul Sharma mise sur un appareil plus abordable que le Samsung Galaxy Z Flip 3, actuellement vendu 1059 euros sur le site officiel de la marque. On pourrait donc avoir affaire à un téléphone pliable à clapet commercialisé sous la barre symbolique des 1000 euros et se rapprocher un peu plus d’un tarif « décent ».

Dans l’idée, cette stratégie tarifaire est intéressante à plus d’un titre. Forcément, tirer un prix vers le bas rend le produit plus attractif. Mais surtout, ce format de téléphone pliable suscite un véritable intérêt de la part du grand public. On le voit bien, les ventes du Galaxy Z Flip 3 se portent bien et tendent à démocratiser ce form factor.

Un troisième pliable en 2023 ?

Oppo pourrait donc contribuer à cette popularisation en rendant les smartphones à clapet encore plus abordables et attrayants. Et lorsqu’on voit le résultat du Find N, les attentes sont forcément nombreuses quant à l’ajout d’un appareil à clapet à son catalogue.

Mukul Sharma va encore plus loin et évoque déjà le successeur de l’Oppo Find N actuel, qui ne devrait pas débarquer avant 2023. Avec l’espoir cette fois-ci de le croiser dans les boutiques en ligne et physiques de France. D’ici là, Oppo aura peut-être peaufiné sa formule et ajusté sa logistique industrielle pour un lancement à l’international.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.