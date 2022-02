Oppo lance sa montre connectée Watch Free en France, avec une autonomie impressionnante

Oppo a lancé sa montre connectée Watch Free en France, avec une autonomie de deux semaines pour 100 euros.

Ce jeudi, à l’occasion du lancement de l’Oppo Find X5 Pro, et de ses écouteurs Enco X2, le constructeur chinois a également annoncé l’arrivée en France de sa nouvelle montre connectée, l’Oppo Watch Free.

Déjà lancée en Chine en septembre dernier, la déclinaison « global » de l’Oppo Watch Free n’embarque pas Wear OS comme on aurait pu l’espérer. En guise de système d’exploitation, on va retrouver ici RTOS, un système d’exploitation ouvert utilisé par bon nombre de constructeurs de smartwatch comme Amazfit ou OnePlus. Néanmoins, si RTOS est limité dans le nombre d’applications compatibles, il présente l’avantage d’une autonomie bien plus longue.

Ainsi, sur sa Watch Free, Oppo a intégré une batterie de 230 mAh censée lui permettre de fonctionner pendant deux semaines consécutives.

Un écran Amoled et une autonomie de 14 jours

Du côté de l’affichage, l’Oppo Watch Free embarque un écran carré de 1,64 pouce de diagonale reposant sur une dalle Amoled avec une définition de 280 x 456 pixels. La luminosité de l’écran peut s’adapter automatiquement grâce à un capteur de luminosité ambiante.

Comme d’habitude avec les montres connectées, les aspects sportif et santé n’ont pas été oubliés. L’Oppo Watch Free est dotée d’un accéléromètre sur six axes et d’un gyroscope pour évaluer au mieux le nombre de pas, ainsi que d’un cardiofréquencemètre pour le rythme cardiaque et d’un oxymètre pour la mesure de la SpO2. De quoi permettre le suivi de vos entraînements sur 108 activités physiques prises en charge. L’Oppo Watch Free propose par ailleurs des entraînements spécifiques pour la course à pied avec le jogging, le cardio, l’endurance ou le fractionné. Elle est également capable de reconnaître quatre sports : la course à pied, la marche, le vélo elliptique et le rameur.

L’Oppo Watch Free annoncée ce jeudi sera disponible à la mi-mars en deux coloris : noir ou crème. Elle sera proposée en France au prix de 99 euros.

