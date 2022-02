Voici la première tablette Oppo : écran 120 Hz et stylet pour affronter Xiaomi et Samsung

Oppo présente l'Oppo Pad, sa première tablette. Elle profite notamment d'un écran 120 Hz, d'un Snapdragon 870 et d'une compatibilité avec un stylet Oppo Pencil.

Oppo Pad. C’est son petit nom. Il s’agit là de la première tablette lancée par la marque chinoise dont l’actualité a déjà été bien rythmée dernièrement. En amont du MWC 2022, on a en effet eu droit à la présentation du Find X5 Pro, des écouteurs Enco X2 et de la montre Watch Free en France.

Mais revenons-en à l’Oppo Pad. Que réserve cette dernière ? Elle offre un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une définition de 2560 x 1600 pixels (WQXGA). Le constructeur annonce une compatibilité HDR10 et une luminosité à 480 nits.

« ColorOS for Pad »

L’Oppo Pad est propulsée par un Snapdragon 870. Un chouia moins dopée que le S888, cette puce avait su faire ses preuves en 2021 avec des performances haut de gamme. En 2022, pour peu que vous ne cherchiez pas la puissance ultime du Snapdragon 8 Gen 1, elle devrait continuer à se montrer à la hauteur pour un usage tablette. Comptez par ailleurs sur 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 et sur un espace de stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go.

La batterie de l’Oppo Pad affiche une capacité de 6000 mAh et profite d’une charge de 20 W livrée avec l’appareil. L’utilisateur jouira aussi d’une interface « ColorOS for Pad » qui s’appuie sur ColorOS 12. La particularité de cette expérience logicielle réside a priori surtout dans la compatibilité avec un stylet Oppo Pencil.

Notons aussi la présence de quatre haut-parleurs et d’un support Dolby Atmos et Hi-Res Audio, mais aussi du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Plus anecdotique, la partie photo est assurée par une caméra de 13 Mpx (f/2,0) à l’arrière. Pour les visioconférences (et éventuellement les selfies), le capteur photo avant offre une définition de 8 Mpx (f/2,2).

Oppo Pad : un lancement en Chine dans un premier temps

L’Oppo Pad est lancée en Chine le 3 mars en trois coloris : noir, argent et violet. Pour les prix, comptez 2299 yuans pour le modèle de base (6/128 Go). Cela équivaut à environ à 325 euros hors taxes. Le prix de la variante à 8/256 Go monte à 2999 yuans, soit à peu près 425 euros HT. Si la tablette venait à voir le jour en France, il faudra se préparer à des tarifs sensiblement plus élevés.

Le stylet Oppo Pencil et le clavier magnétique pensé pour la tablette sont vendus séparément. Globalement, on peut voir que cet appareil vise un segment haut de gamme, mais sans pousser jusqu’au premium. On pourrait ainsi penser que l’Oppo Pad cherche à se frayer un chemin entre la Xiaomi Pad 5 au tarif agressif et les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra plus onéreuses.

