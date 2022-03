OPPO Find X5 Pro : voici la liste des 380 € de cadeaux qui accompagnent les précommandes

Si la disponibilité de l’OPPO Find X5 Pro est fixée au 24 mars, pour patienter, le constructeur propose une offre de précommande plus que généreuse. À la clé, pas moins de 380 euros de cadeaux. Parmi eux : la toute nouvelle OPPO Watch Free, les excellents OPPO Enco X ou encore un chargeur OPPO AIRVOOC. Et cerise sur le gâteau, Frandroid vous propose de gagner ET le smartphone ET le pack de précommande spécial Frandroid.

OPPO a lancé fin février sa nouvelle gamme Find X comprenant pas moins de 3 smartphones : l’OPPO Find X5 Pro 5G, l’OPPO Find X5 5G et l’OPPO Find X5 Lite 5G. Produit ultra premium, l’OPPO Find X5 Pro 5G offre tout ce qu’on attend d’un smartphone premium en 2022 : Stabilisation 5 axes, module photo co-développé avec Hasselblad, charge rapide SUPERVOOC 80 W. Un appareil en lice pour le titre de meilleur smartphone de l’année que l’on vous propose de gagner lors d’un jeu-concours.

OPPO Find X5 Pro 5G : le smartphone le plus abouti d’OPPO

Le nouveau flagship d’OPPO est en bonne voie pour devenir l’un des meilleurs terminaux de 2022. La rédaction de Frandroid lui a décerné l’excellente note de 9/10 lors de son test. Avec un look très réussi, une fiche technique pointue et un appareil photo plus que convaincant, c’est un quasi-sans-faute pour l’OPPO Find X5 Pro 5G.

Élégant, le dernier flagship d’OPPO offre un design soigné disponible en Noir Glacé et Blanc Céramique. Le module photo arrière a également été légèrement remanié pour se différencier du modèle précédent tout en conservant son design caractéristique.

Son autre point fort incontournable réside dans sa qualité d’image. Plusieurs choses sont en effet à noter. La stabilisation 5 axes d’abord (deux sur le système optique, trois sur le capteur). La présence ensuite de la puce MariSilicon X, conçue pour optimiser la photo et la vidéo.

Une collaboration avec Hasselblad enfin, qui a permis à OPPO de bénéficier de l’expertise du géant suédois de la photographie et grâce auquel on retrouve quelques modes iconiques comme le mode XPan, un filtre panoramique, grand classique du constructeur moyen format.

L’OPPO Find X5 Pro offre enfin une fiche technique plus que premium : Android 12 natif avec la dernière interface ColorOS 12, 256 Go d’espace de stockage et une charge rapide SUPERVOOC 80 W qui permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 35 minutes montre en main.

Jusqu’au 23 mars, si vous vous laissez tenter par l’OPPO Find X5 Pro 5G, le constructeur propose une très belle offre de précommande. Pour l’achat du smartphone, l’OPPO Watch Free, les OPPO Enco X, une coque en Kevlar et un chargeur AIRVOOC sont offerts.

L’OPPO Watch Free : complète et légère

Avec son format compact, l’OPPO Watch Free offre un bel écran AMOLED de 1,64 pouce lumineux. Légère, elle affiche, avec son bracelet, à peine plus de 32 grammes. Et pourtant, il y en a sous le capot.

Étanchéité 5 ATM, 108 modes sportifs et une autonomie pouvant atteindre quatorze jours, la montre connectée nouvelle génération d’OPPO a tout pour plaire.

Et si vous êtes à la recherche d’un accessoire pour améliorer la qualité de vos nuits, n’en dites pas plus : l’OPPO Watch Free assure une mesure du sommeil efficace et détecte les ronflements. Elle permet également de mesurer le taux d’oxygénation du sang pour détecter une éventuelle apnée du sommeil. De quoi dormir sur ses deux oreilles.

les OPPO Enco X : le meilleur rapport qualité-prix

Lancés l’année dernière, les OPPO Enco X font partie des meilleurs écouteurs true wireless proposés par OPPO. Notés 8/10 dans nos colonnes, les petits écouteurs signés OPPO offrent un son clair et puissant. Pensés pour les mélomanes, ils bénéficient d’un double haut-parleur co-calibré avec Dynaudio qui assure un son d’une qualité exceptionnelle.

Ils sont d’ailleurs compatibles avec un large panel de codecs dont le LHDC, moins compressé, qui assure un rendu musical fidèle.

Ils offrent en outre une réduction active du bruit (ANC) des plus efficaces et assurent jusqu’à 25 heures d’autonomie grâce à leur boîtier de recharge. Petits, compacts, endurant et offrant un son d’une très belle qualité, les OPPO Enco X ont tout pour eux.

Et si vous tentiez de gagner un OPPO Find X5 Pro ?

Vous n’avez pas envie d’attendre la fin des précommandes ? Qu’à cela ne tienne. Vous pouvez tenter de gagner le pack spécial Frandroid contenant : l’incroyable OPPO Find X5 Pro 5G, une OPPO Watch Free ainsi qu’une paire d’OPPO Enco X. Pour cela il suffit de suivre Frandroid sur Twitter, de liker le post du concours et le RT et de répondre en commentaire à la question suivante : qui est le partenaire photographique d’OPPO sur l’OPPO Find X5 Pro 5G et sur l’OPPO Find X5 5G ?

Fin des hostilités le jeudi 24 mars. Bonne chance à tous !