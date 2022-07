Charge rapide, grosse autonomie et design alléchant : l’OPPO Reno6 est à petit prix chez Bouygues Telecom

Alors que son successeur est attendu dans les prochains mois, l'OPPO Reno6 reste un très bon smartphone, surtout lorsqu'il est en promotion. Vous pouvez actuellement l'obtenir à 1 euro (+4 €/mois) avec le forfait 5G 170 Go proposé par Bouygues Telecom.

Sorti en fin d’année dernière, l’OPPO Reno6 vient se placer au centre du catalogue d’OPPO, entre le Find X5, le flagship du constructeur, et les modèles de la série A plus accessibles. Malgré son positionnement de milieu de gamme, le Reno6 arbore certains atouts des smartphones premium, grâce notamment à une plastique léchée qui tranche avec la plupart de ses homologues.

Généralement proposé aux alentours de 400 euros, l’OPPO Reno6 est actuellement disponible à tout petit prix grâce aux offres Sensation de Bouygues Telecom. En souscrivant au forfait 5G 170 Go, et grâce à une ODR de 50 euros, vous pourrez acquérir ce téléphone pour 1 euro seulement (+4 €/mois).

Charge (très) rapide, design premium et bel écran : découvrez l’OPPO Reno6

Si l’OPPO Reno5 n’avait pas fait le chemin jusqu’à nos vertes contrées, contrairement à son successeur, l’OPPO Reno6. Reprenant dans les grandes lignes la philosophie de la gamme Reno, cette sixième itération peut compter sur quelques atouts chocs pour nous convaincre.

À commencer par son design, qui n’a rien à envier à des smartphones valant deux fois son prix. Châssis en aluminium, tranches plates, bordures fines et poinçon discret donnent à ce Reno6 une sacrée allure et lui confèrent une prise en main pour le moins agréable. Sa façade arrière bénéficie d’ailleurs du Glow, un revêtement maison qui a la double utilité de conférer une bonne adhérence à la main, tout en évitant rayures et traces de doigts.

La façade avant accueille pour sa part le second atout de ce smartphone en la personne d’une jolie dalle OLED FHD+ de 6,4 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. De quoi proposer une expérience de qualité, fluide, et surtout capable d’afficher des couleurs éclatantes grâce à une très bonne couverture des espaces colorimétriques.

La fiche technique est complétée par un SoC MediaTek Dimensity 900, 8 Go de RAM et un stockage s’élevant à 128 Go. Mais la véritable star de cette configuration reste sans conteste la batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65 W. Cette dernière permet à l’OPPO Reno6 de récupérer 100 % d’autonomie en une petite demi-heure, ce qui n’est pas un mince exploit.

Côté photo enfin, ce smartphone peut compter sur un bloc doté de trois caméras :

une grand-angle 64 mégapixels qui ouvre à f/1,7 ;

une ultra grand-angle 8 mégapixels qui ouvre à f/2,2 ;

une macro 2 mégapixels qui ouvre à f/2,4.

Un trio assez classique qui permet au Reno6 de s’en tirer avec les honneurs dans la plupart des situations.

Pourquoi choisir le forfait Sensation 5G 170 Go de Bouygues Telecom ?

Les forfaits Sensation de Bouygues Telecom s’appuient sur une offre simple qui repose sur deux axes : des offres généreuses en data et en services, et le fameux Avantage Smartphone de l’opérateur.

D’un côté, on retrouve un forfait mobile aux prestations premium qui offre chaque mois :

170 Go de données mobiles en 4G et 5G , dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ; appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte.

De l’autre, l’Avantage Smartphone de Bouygues Telecom permet à ce forfait de se différencier des offres sans engagement traditionnelles. Il permet d’abord d’obtenir un smartphone parmi les plus récents du marché à un prix extrêmement avantageux. Mais ce n’est pas là le seul atout de ce système qui permet aussi de changer de mobile à bas coût au terme de votre souscription, ou bien de bénéficier du prêt d’un mobile en cas de panne, vol, casse ou perte. Sachez enfin que cet avantage vous donne accès à une réduction de 30 % si vous faites réparer votre téléphone chez WeFix, partenaire de Bouygues Telecom.

Proposé avec un engagement de deux ans, le forfait Sensation 5G 170 Go profite actuellement d’une réduction mensuelle de 17 euros si vous optez pour la conservation du numéro au moment de la souscription. De quoi le faire tomber à 31,99 euros par mois la première année, et 48,99 euros la seconde. Une réduction supplémentaire de six euros par mois, valable sur les deux ans de souscription sera appliquée si vous êtes déjà client Bbox.

Sachez enfin qu’en optant pour ce forfait, vous bénéficierez d’une réduction immédiate sur l’achat du OPPO Reno6 qui, cumulée à une offre de remboursement de 50 euros, vous permettra de ne payer ce téléphone qu’un seul euro (+4 €/mois).