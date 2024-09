Voici à quoi ressemble un labo photo où sont testés les smartphones

Alors qu’Oppo fait son retour sur le marché français, nous avons eu l’opportunité unique de visiter leur laboratoire photo près de Shenzhen.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Lors de notre voyage en Chine, j’ai eu l’opportunité de visiter l’usine d’Oppo près de Shenzhen, ainsi que leur laboratoire photo. L’idée : comprendre comment sont testés les smartphones.

Par le passé, j’avais déjà eu l’occasion de visiter le laboratoire de R&D photo d’Oppo à Taipei, à Taïwan.

Pour aller plus loin

Comment la photographie est devenue une affaire sérieuse pour OnePlus

Cependant, ce laboratoire aurait depuis fermé ses portes. Le nouveau site près de Shenzhen représente une approche radicalement différente des tests photographiques.

Une ville miniature pour des tests grandeur nature

Ici, ce qui m’a frappé d’emblée, c’est l’impression de pénétrer dans un décor de cinéma ou un jeu vidéo grandeur nature. Oppo a en effet pris le parti de recréer des espaces de vie réels pour tester les performances photo de ses appareils dans des conditions aussi proches que possible de la réalité.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

On y trouve ainsi une succession de pièces reconstituées avec un souci du détail impressionnant : un salon, une chambre, mais aussi des lieux publics comme un Starbucks, un KFC, un magasin de smartphones (particulièrement important pour tester les reflets et les éclairages complexes), un bar, une boîte de nuit, et même un supermarché.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Chaque espace est méticuleusement décoré avec des objets factices, de la fausse nourriture, et même des mannequins pour simuler la présence humaine.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Une méthodologie de test rigoureuse

L’objectif de cette mise en scène élaborée est de permettre à Oppo d’évaluer précisément les changements et améliorations apportés à chaque itération de leurs appareils photo, que ce soit pour un nouveau modèle ou une simple mise à jour logicielle. Pour ce faire, l’entreprise a mis au point un protocole de test extrêmement rigoureux.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le cœur de ce protocole repose sur l’utilisation de robots. Ces assistants mécaniques se déplacent dans les différents décors, tenant les smartphones à tester.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ils prennent des photos en mode portrait ou paysage, selon des points de vue prédéfinis. Cette approche robotisée garantit une constance et une répétabilité parfaites des tests, éliminant les variations qui pourraient être induites par un humain.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’environnement de test est entièrement contrôlé. Les pièces s’allument et s’éteignent au fur et à mesure que le robot se déplace, ce qui permet de tester les performances des appareils photo dans diverses conditions d’éclairage. Cette approche permet à Oppo de simuler une grande variété de scénarios de prise de vue, des plus courants aux plus complexes.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Une fois les tests effectués, les résultats sont envoyés dans un laboratoire annexe. Là, des experts analysent minutieusement les photos et vidéos produites. Ils cherchent à identifier les moindres évolutions dans la qualité d’image, qu’il s’agisse de la netteté, de la gestion des couleurs, du contraste, ou encore du rendu des détails dans différentes conditions d’éclairage.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette analyse permet à Oppo d’itérer rapidement sur le développement de ses appareils photo, en identifiant précisément les domaines nécessitant des améliorations et en validant l’efficacité des modifications apportées.

Si d’autres fabricants de smartphones disposent certainement de laboratoires photo sophistiqués, l’approche d’Oppo consistant à recréer des environnements de vie réels est intéressante. C’est une mire grandeur nature. Cela permet de combiner la rigueur scientifique des tests en laboratoire avec le réalisme des conditions de prise de vue du quotidien.

Pour aller plus loin

Oppo revient en France : les produits prévus et les objectifs de la marque pour ce nouveau départ

Cette visite prend une résonance particulière dans le contexte du retour d’Oppo sur le marché français en juin 2024, après quelques mois d’absence. On a hâte de voir ce que le groupe chinois a préparé pour les prochains lancements.